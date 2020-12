Hispaania saalijalgpall: Barca loovutab positsioone või ainult teeb nägu?

Baltic Futsal Marketing jätkab erinevate riikide rahvuslike meistrivõistluste jälgimist. Täna pöörame oma pilgud kõige populaarsema Euroopa meistrivõistluse poole, seda enam, et selle start kinkis suure sensatsiooni, mida juba jõuti ristida „Barcelona hävinguks“. Uurime, kuivõrd katastroofiline on Kataloonia klubi turniiri olukord ja kes on võtnud endale liidri kandami sinistes ja granaatpunastes värvides meeskonna tipust lahkumisel.

Hispaanias läbisid meeskonnad juba kolmandiku distantsist ja selle lõigu alusel võib teha teatud järeldusi jõudude jaotusest jooksval hooajal. Meistrivõistluse stardil šokeeris Barcelona oma fänne – keeruline on ette kujutada, kuid Euroopa tugevaim klubi viibis viimase ajani turniiritabeli „keldris“, saavutades vaid ühe võidu seitsmes mängus! Novembris õnnestus olukorda oluliselt parandada – kataloonlased ei kaota juba neljandat mängu järjest ja ühes nendest purustas Barca suurmeisterlikult Murcia klubi külalismängus, saavutades võidu seisuga 3 : 0. Blaugranes'i jooksev üheksas koht ei tohiks kedagi eksitada, vaevalt et meeskond hakkab lihtsalt võitlema koha eest play-off’is – klubi ambitsioonid ja võimalused on sellest ülesandest tunduvalt kõrgemad. Lisaks, 2020. aastasse järelejäänud mängude graafik lausa soosib Barcat – kolm edukat kohtumist Burela, Betisa ja Valdepenasega, kes on paigutunud just kuuendast kaheksanda kohani tabelis, võimaldavad kataloonlastel lähestikku järele jõuda end ette rebinud liidritele.

Ajutise Barcelona kriisi ajal, kasutades Interi vähest mängitud mängude hulka, võttis tipus koha sisse Palma Futsal. Meeskond Baleaari saartelt on viimastel aastatel ennast tugeva vastasena tõestanud, kes pääseb stabiilselt Hispaania parimate klubide viisiku hulka, kuid ligi pääseda Barcelonale, Interile ja Murciale, kelle vastasseis on sisuliselt Hispaania esivõistluse vundamendiks, pole neil seni õnnestunud. Särav hooaja algus demonstreerib fakti, et Palma on tõenäoliselt valmis enamaks, kui lihtsalt olla rahul viienda-kuuenda kohaga: vaid üks lüüasaamine 12. mängus, kõigest 19 möödalastud väravat selle lõigu jooksul ning tahtejõuline võit Barcelona üle (4 : 3) on suurepärane hüppelaud tõsiste ülesannete lahendamiseks. Muuseas, detsember saab Palma jaoks määravaks – mängud Murcia ja Interi vastu toimuvad ühel mängunädalal, nende vahel on veel väljasõit mängule Antequeraga. Ning kui Baleaari meeskond tuleb sellest etapist väärikalt välja, siis võib nende ambitsioonide üle sellele hooajale palju tõsisemalt arutleda.

Edasilükatud mängude tõttu COVID-19 levimise tagajärjena on kõige enam vast kannatada saanud Inter, kes jagab esimest kohta Palma Futsaliga kaotatud punktide osas, olles seejuures mänginud kolm mängu vähem kui saarlased. Interist vähem on antud hetkeks mänginud vaid Jaen ja Valdepenas – mõlemad kaheksa mängu. Mõnevõrra „katkirebitud“ graafik ja edasilükatud mängud suutsid Madridi klubi rööpast välja lüüa: pärast efektset võitu väljasõidul Barcelona üle (3 : 2) pidi üks hooaja favoriite mängima vaheldumisi karantiinis olles, mille tulemusena tegi Inter kolmest järjestikusest viigist koosneva seeria – Peniscola, Rios Renovables ja Zaragoza said võita punkte mängudes nimeka vastasega. 2020. aasta järelejäänud päevadel tuleb Madridi klubil tiheda graafikuga silmitsi seista: 17 päevaga tuleb Interil mängida neli meistrivõistluse mängu ja kohtuda Hispaania karika 1/8-finaalis Mengibariga, seda muidugi juhul, kui Hispaania esivõistluses ei tule taas koroonaviiruse puhangut.