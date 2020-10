Germans Matjušenko: oleme valmis mängima kolm korda nädalas

Baltic Futsal Marketing jätkab Balti riikide minijalgpalli argipäeva tutvustamist. Oleme juba rääkinud Läti rahvuslike meistrivõistluste avalöögist, kus astuvad üles kaks Baltic Futsal League’i esindajat – klubid Petrow ja Rezekne. Petrowi mängija Germans Matjušenko rääkis ebameeldivast uudisest: teise vooru mängude ajal hakkas liiga jalgpallurite seas levima koroonaviirus.

Germans, meistrivõistlused alles algasid ja peaaegu kohe ka katkestati. Kas on teada, kui kauaks?

Jah, tõepoolest, teises voorus ei jõudnud mängida isegi kõik meeskonnad. Jalgpallurite seas ilmnesid koroonaviirusesse haigestumise juhtumid, seetõttu võttis föderatsioon vastu otsuse mitte riskida ja hooaeg peatada. Veel on selgusetu, kui kaua paus kestab, ootame otsust, kuid arvan, et jätkame mängimist mitte varem kui kahe nädala pärast.

Kas esialgu lubati vaatajaid tribüünile või kehtisid mingid piirangud?

Kuni võistluse peatamiseni mingeid piiranguid ei olnud. Kuid arvatavasti järgnevad hooaja taastamisele piirangud. Muidugi tahaks, et kasvõi mingi osa kaasaelajatest saaks mänge külastada.



Kas föderatsioon on välja töötanud mingi spetsiaalse meditsiinilise protokolli meistrivõistluste läbiviimiseks praegustes tingimustes?

Ei, erilisi meditsiinilisi reglemente või protokolle polnud, kuid enne mängu Daugavpilsi Lokomotivi vastu tegid kõik mängijad COVID-19 testi. Õnneks olid meie meeskonnas ainult negatiivsed tulemused, seega me jätkame täiskoosseisus treenimist.

Meeskonnal õnnestus mängida ainult ühe mängu, kuid millised on muljed lõppenud eelhooajast ja hooaja algusest tervikuna?

Olen veendunud, et meeskond on hooajaks 100% valmis – tegime ettevalmistusetapis tublisti tööd, saavutasime hea vormi, mida demonstreerisime ka esimeses voorus, saavutades kindla võidu avamängus (Petrow võitis võõrsil Rezeknet 6 : 2 – autori märkus). Seega on topelt kahju, et just nüüd tuli mängud peatada.

Kas praegu, sundpausi ajal, on lubatud vormis püsimiseks klubitreeninguid läbi viia?

Kuivõrd kõik testid meie meeskonnas olid negatiivsed, jätkame intensiivselt treenimist. Tahaksime läbi viia vähemalt ühe kontrollmängu, selle osas ei ole föderatsiooni poolt mingeid piiranguid, kuid kujunenud olukorra tõttu ei ole vastast lihtne leida. Seega treenime seni neli korda nädalas, kuid plaanime lisada treeninggraafikusse ka viienda päeva.

Milline meeleolu valitseb meeskonnas, arvestades, et hooaeg on taas rikutud, kusjuures seni puudub ka selgus novembrisse planeeritud Meistrite Liiga stardi osas.

Meeleolu on võitlusvaimu täis, tahaks mängida, kusjuures soovitatavalt koos pealtvaatajatega, kuid arvan, et paari nädalaga kõik laabub. Meistrite Liiga osas konkreetsus tõepoolest puudub, ootame uudiseid.

Kas olete meeskonnale püstitanud eesmärgi Meistrite Liiga osas?

Meie eesmärk on võita igas mängus, isegi Meistrite Liiga pole siin erandiks.

BFL-i uue hooaja algus on planeeritud detsembrisse. Sisuliselt tuleb meeskonnal mängida kolmel turniiril korraga väga tiheda graafikuga. Kuidas arvate, kas jagub jaksu vääriliseks etteasteks nendes kõigis?

Olen kindel, et jaksu jagub. Me treenime sageli, valmistume igaks mänguks plaanipäraselt. Lisaks ootavad kõik meeskonnaliikmed rahvusvaheliste turniiride, sealhulgas BFL-i, algust. Seega vajadusel oleme valmis mängima kaks või isegi kolm korda nädalas.

Valeri Tšumatšenko

Baltic Futsal Marketingi pressijuht