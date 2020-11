Eurosaalijalgpalli nädal: mitte sõnagi viirusest!

Baltic Futsal Marketing esitleb möödunud nädala sündmusi, mille hulka mahtusid nii BFLis osalevate riikide rahvuslike meistrivõistluste voorud kui ka koondiste mängud. Viimaste päevade peamiste sündmuste kohta saab lugeda meie pressiülevaatest.

Eestis toimus kauaoodatud meistrivõistluste esimene voor, mis tõi prognoositavaid tulemusi – favoriidid kogusid oma esimesed punktid. Pärast läbikukkunud esimest poolaega tegi Viimsi siiski uustulnukad Rummust seisuga 9 : 4 maatasa, Narva United saavutas võõrsil raske võidu Kohila üle seisuga 3 : 2, Silmet ja Maksimum aga rõõmustasid fänne tulemusliku saalijalgpalliga, lüües kahepeale kokku 19 väravat! Võitu tähistas Sillamäe klubi seisuga 12 : 7. Pealinna Cosmos sai võõrsil mängides samuti kolm punkti. Tartu Ravens osutas Tallinna meeskonnale küll tugevat vastupanu, kuid loovutas võidu seisuga 3 : 4.

Ehkki Cosmose esindaja Stepan Tšernoussovi arvates maksid külalised terve mängu kestel omaenda vigade eest: „Esimesel poolajal oli meil täielik kontroll mängu käigu üle, juhtisime 2 : 0, kuid pärast vaheaega lasime sisse lüüa kaks väravat ühe vahetuse jooksul, võimaldades Ravensil seisu võrdsustada. Seejärel saime jälle kahe värava võrra edumaad, kuid pärast järjekordset eksimust andsime vastasele taas võimaluse järele jõudmiseks. Õnneks pärast seda õnnestus viia mäng võiduka lõpuni. Kokkuvõttes oleme tulemusega rahul, kuid mäng kujunes ilmetuks – kirjutame toimunu selle arvele, et tegemist oli hooaja esimese ametliku mänguga. Lisaks pidime kohanema Tartu väljaku kattega – see erineb oluliselt parketist, millega harjunud oleme.“

Leedu meistrivõistlused jäävad Baltikumi viimaseks turniiriks, mis pole veel alanud, kuid selleks oli ka kaalukas põhjus – rahvuskoondise osalemine Euroopa meistrivõistluste valikmängudes. Selleks, et koondis saaks rahulikus õhkkonnas olulisimateks mängudeks Montenegro vastu valmistuda, lükati hooaja algus edasi möödunud nädalavahetuselt novembri keskpaika. Sellele vaatamata jäid Baltikumi esindajad võõrsil Montenegrole alla seisuga 0 : 3, lastes kõik kolm väravat sisse lüüa teisel poolajal ning nüüd, tuleval pühapäeval peavad leedukad olukorda päästma kodusel parketil.

Lätis meistrivõistlused lõpuks osaliselt taastusid – mängiti kuuenda vooru kolm mängu planeeritud neljast. Novembri lõpus Meistrite liigas alustav Petrow ei jätnud kivi kivi peale mängus RBU/BAO vastu (15 : 2) ja liigub edasi punkte kaotamata muljet avaldava vastase väravasse löödud ning enda väravasse sisse lastud pallide vahekorraga – 21 : 4. Turniiritabelis edestab hetkel meistreid ühe punktiga Riia Nikars, kes saavutas võidu Salaspilsi üle seisuga 4 : 1, kuid Nikarsil on üks mäng rohkem mängitud kui Petrowil. Seitsmendas voorus, mis on planeeritud 14. novembrile, seisab neil meeskondadel muu hulgas ees isiklik kohtumine. Tegemist on nimekate meeskondadega, mistõttu on oodata kvaliteetset saalijalgpalli show'd.

Kiievi HIT sai esimest korda lüüa Ukraina Ekstra-liiga hooajal, teinud ebaeduka visiidi Lvivi, kus kohalik meeskond Energia saavutas vastase üle võidu seisuga 4 : 2 ja kahandas mahajäämist esikohal olevast Prodeximist kahele punktile. Tasub märkida, et toimunud 11. voor viidi läbi lühendatud kava alusel – mängiti vaid kolm mängu viiest. Kaks teist mängu mängiti viiki – Nokolaevka ja Symi läksid lahku seisuga 3 : 3, Monolith-Viva Cup ja InBev aga mängisid põnevusmängu, kuid võitjat ei selgunud – 5 : 5. Pärast 11. vooru läheb Ekstra-liiga koondise mängudeks kolmenädalasele puhkusele, kuid juba on teada, et selle „akna“ sees hakkavad need meeskonnad, kellel enne mängud vahele jäid, kalendrit tasa tegema. Seetõttu võib öelda, et Ekstra-liiga jätkub isegi pausi ajal.

Oršast pärit VITEN ei ole siiani Valgevene meistrivõistlustel lüüa saanud, neil on üheksa võitu üheksast mängust. Käesolevas voorus ei saanud meistrivõistluste liidrid Lida vastupanu tunda, purustades nad seisuga 12 : 2. BFLis osalev Minski Stolitsa püüab peamist vastast mitte väga kaugele lasta, iseäranis pärast lüüsaamist omavahelises kohtumises, ja on oršalastel kannul: möödunud nädalavahetusel alistati Dynamo BNTU seisuga 6 : 1. Gomel VRZ, kes mängis kaks mängu vähem, soovib kindlasti VITENi ja Stolitsaga võidelda. Vähemalt liigub Homieli meeskond edasi ilma kaotusteta – kuus võitu ja üks viik. Laupäeval saavutas VRZ suure võidu võõrsil Svetlogorski CKK üle seisuga 8 : 1 ja valmistub suurepärases meeleolus koduseks kohtumiseks Stolitsaga.

Igor Smirnov