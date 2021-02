Euroopa ei anna alla, Euroopa mängib!

Möödunud nädalal toimusid valikmängud Euro-2022 meistrivõistluseks – vaatamata keerulisele epidemioloogilisele olukorrale praktiliselt kõik meeskonnad alustasid võitlust rahvuskoondiste jaoks Vana Maailma kõige mainekamale turniirile pääsemise eest. Baltic Futsal Marketing on, nagu alati, sündmustega kursis.

Nagu oleme juba rääkinud, on startinud etapp kolmandaks sammuks valikprotsessis Euroopa meistrivõiste eel. 32 kondist, mis on jagatud kaheksasse gruppi nelja meeskonna kaupa igas grupis, pistavad rinda finaalstaadiumisse pääsemise eest, mille läbiviimine on planeeritud 19. jaanuarist kuni 6. veebruarini 2022 Hollandis – Amsterdamis ja Groningenis. Kaheksa grupivõitjat ja kuus parimat teise koha omanikku saavad otsepääsmed turniirile.

Läti koondis kohtus Sloveenia meeskonnaga, ennastsalgavalt võitles kuni finaalivileni, kuid siiski andis alla 0:1. Ehkki vaevalt et keegi saab Läti koondist hukka mõista sellise tulemuse eest – sloveenlased olid ilmseteks favoriitideks enne mängu starti mitmel põhjusel, iseäranis, mängupraktika vajakajäämine mõjutas silmnähtavalt balti jalgpallureid. Lätis ei viida juba kahte kuud järjest läbi rahvusliku esivõistluse mänge. „Leian, et mängisime väärika mängu suure kogemusega meeskonna vastu.

Lisaks tasub arvesse võtta, et meil on juba kaks kuud kohaliku meistrivõistluse mängud peatatud ja mängijatelt on ära võetud võimalus enda mängutoonuses hoidmiseks. Detsembris ei saanud nad isegi treenida, seega pole ime, et meil oli tõsiseid probleeme füüsilise seisundiga,“ teatas pärast mängu lätlaste peatreener Artur Šketov. „Pastars ja Baklanov, kes mängivad Poolas, olid parketil ühed parimad, kuna neil on mängupraktika olemas. Meil polnud palju väravahetki, kuid kuni viimase sekundini välja oli meil võimalus punkte püüda, seega, arvestades olukorda, saame meie meeskonna üle uhked olla,“ tsiteerib Šketovit Läti koondise pressiteenistus. Pärast kahte mängu Grupis 6 ei oma Läti koondis kahjuks punkte ja löödud väravaid (0:7 Hispaanialt ja 0:1 Sloveenialt), lähim baltlaste mäng on aga planeeritud märtsi algusele, vastaseks on Šveits.

Ukraina koondis alistas oma Euro-2022 valikprotsessi stardimängus väljasõidul meisterlikult Albaania meeskonna 10:3. Mikhail Zvarich Ivano-Frankivski Uraganist tegi kübaratriki, veel kaks väravat kirjutas enda arvele Artem Farenyuk Kardinal-Rivnest. Lähimad mängud viivad kollastes ja helesinistes värvides mängijad läbi Horvaatia meeskonna vastu, mängud toimuvad 3. ja 7. märtsil.

Venemaa koondis alustas valikmänge samuti kindlalt ja raskusteta Armeenia meeskonna vastu, tabades vastase väravaid kolm korda igas poolajas. Duubliga paistis silma võitjate koosseisus Daniil Davydov.

Ei läinud ka ilma sensatsioonideta: Euroopa meistrivõistluste üks favoriite – portugallased – ei suutnud kodus Poolast võitu saada (2:2), võrdsustades seisu mängu käigus. Slovaklased jäid hoopiski Aserbaidžaani meeskonnale alla (1:4).

Möödunud nädala tulemused

Horvaatia – Albaania 4:1

Moldova – Kreeka 3:1

Bosnia ja Hertsegovina – Põhja-Makedoonia 2:1

Rumeenia – Serbia 2:2

Montenegro – Itaalia 0:3

Belgia – Soome 3:3

Aserbaidžaan – Slovakkia 4:1

Läti – Sloveenia 0:1

Venemaa – Armeenia 6:0

Portugal – Poola 2:2

Taani – Horvaatia 1:4

Albaania – Ukraina 3:10