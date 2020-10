Eurofutsal: naabrid alustasid ilma pikema hoovõtuta

Baltic Futsal Marketing võtab kokku Baltic Futsal League’i septembrikuised sündmused. Mitmes riigis jätkub hooajaks ettevalmistamine – näiteks Eestis alustavad rahvuslikud meistrivõistlused 31. oktoobril. Ent vaatamata keerulisele olukorrale ei jää Põhja-Euroopa riigid lemmikspordialast ilma, olgugi et teatud piirangutega väljakute külastamisel.

Teistest varem algas 2020/21. hooaeg Valgevenes, kus praeguseks on juba toimunud neli vooru. Pärast stardilõiku võttis turniiritabelis valitsemise üle klubide kolmik Viten Oršast, VRZ Gomel ja Baltic Futsal League’is osalev Stolitsa Minskist, kes kõik on kogunud maksimaalsed 12 punkti. Tasub ära märkida, et eelmise vooru valitsev meister Viten alistas üsna laastavalt võrdlemisi tugeva Gomeli VRZ seisuga 13 : 1, kinnitades sel viisil oma suuri ambitsioone sel hooajal. Gomeli esindajad ise asetusid päras nelja vooru neljandale kohale, nende arvel on kõigest kaks võitu neljas mängus, ent selles saab süüdistada võrdlemisi keerulist hooaja alguse graafikut: kahele kindlale võidule klubide UVD-Dinamo (4 : 0) ja CKK Svetlogorsk (7 : 2) üle järgnes raske mäng Stolitsaga (4 : 5) ning lüüasaamine Vitenilt (1 : 13). Tabeli lõppu asetus Minsk, kes tõenäoliselt veel kogub oma punkte, sest sattus samuti meistrivõistluse alguses silmitsi Stolitsa (1 : 4) ja Viteniga (1 : 8). Lisaks sellele loovutas pealinna klubi võidu klubidele CKK (2 : 3) ja Lidselmash (2 : 4). Juba järgmises voorus seisab Minskil ees võitlus klubiga Dinamo-BNTU, milles punastes ja sinistes värvides mängijad saavad jõukohase võimaluse oma hooaja esimeste punktide kogumiseks.

Möödunud nädalal algas Läti meistrivõistluste uus hooaeg ja ajakava alusel pistsid juba esimeses voorus omavahel rinda kaks Baltic Futsal League’i osalejat: Petrow ja Rezekne. Läti meistrid Riiast tähistasid külalisvõitu seisuga 6 : 2 ja järgmises voorus seisab neil ees kohtumine Lokomotiviga Daugavpilsist, kes kindlasti veel mäletab juunikuist väljalangemist play-off’is poolfinaalide staadiumis. Eliitdivisjoni naasnud Nikars alustas hooaega samuti võiduga: vastastikku teravas võistluses õnnestus Läti kõige auhinnatumal klubil murda Riia Raba tulemusega 3 : 2. Eelseisvas voorus külastab Nikars Rezeknet ja on vähetõenäoline, et see mäng osutub klubi jaoks lihtsaks jalutuskäiguks, kuivõrd peremehed on oma esimesel mängul uues olümpiakeskuses ülimotiveeritud.

Samuti algasid eelmisel nädalal meistrivõistlused Rootsis ja esimene voor kinkis vähemalt ühe ootamatu tulemuse: Eskilstuna lausa nokauteeris eelmise aasta finalisti Göteborgi, purustades selle seisuga 7 : 1. Valitsev meister Hammarby alustas hooaega kindla võiduga Norrköpingsi üle: pealinna klubi hoidis oma väravad lukus, saates kolm palli vastase võrku. Muide, Norrköpingi jaoks oli see esimene mäng pärast naasmist eliitdivisjoni aastase eemaloleku järel. Teine liiga debütant Liberta Stenungsundist suutis aga saavutada võidu, lõpetades kohtumise klubiga Örebro seisuga 4 : 3 enda kasuks.

Soomes on oktoobri alguse seisuga mängitud täisväärtuslikult kaks vooru, kuid Akaa on mänginud ühe mängu rohkem ja juhib seetõttu tabelit. Käimasoleval hooajal tõmbab see klubi erilist tähelepanu, kuna oli esikohal, kui eelmine hooaeg seiskus, pärast mida tühistati meistrivõistlused hoopiski ära. Muuseas, valitsev meister KaDy näitas kahes esimeses voorus sajaprotsendilist tulemust, saades võidu ToPV (5 : 1) ja Sievi (4 : 1) üle ning ilmselgelt ei kavatsegi vastasele edumaad anda. Paljugi selgub pärast Akaa ja Kady oktoobrikuiseid mänge Kemiga, kes kuulub samuti selle hooaja favoriitide hulka. Lähim silmast silma mäng Akaa ja KaDy vahel on planeeritud 19. detsembrile, ent selleks hetkeks võib paljugi muutuda. Äärmiselt ebaedukas oli uue hooaja algus PP-70 jaoks – Tampere klubi kukkus otsesõnu läbi kahes mängus, kaotades klubidele SoVo (1 : 15) ja GFT (0 : 7). Järgmises voorus võõrustab PP-70 kõrgema divisjoni debütanti HIFK-d, kes pole seni samuti kogunud ühtegi punkti. See on hea võimalus kasvõi mingilgi määral suurt stardiäpardust siluda.

Valeri Tšumatšenko

Baltic Futsal Marketingi pressijuht