Eesti saalijalgpall: viirus ründab rahvuslikke meistrivõistlusi

Baltic Futsal Marketing jätkab Eesti meistrivõistlustega seotud uudiste kajastamist. Möödunud voor pidi avaldama olulist mõju meeskondade paiknemisele tabelis, ent kõik kaardid ajas sassi kurikuulus viirus – karantiini tõttu toimusid vaid pooled planeeritud kohtumistest.

Möödunud nädalal saabusid kurvad uudised Narvast: kahe Unitedi süsteemi jalgpalluri koroonatesti tulemused osutusid positiivseks, mille tagajärjel pidi meeskond vastavalt meistrivõistluste meditsiinilisele protokollile minema täiskoosseisus karantiini. Kuivõrd Narva viimaseks vastaseks oli Tartu Maksimum, siis tuli ka nendel võtta sunnitud paus. Seega Tartu derbi lükkub edasi 30. novembrile.

„Meie klubis on kaks kinnitatud koroonaviiruse juhtumit – üks põhimeeskonnas ja üks duubelmeeskonnas. Seetõttu on kõik meie teise vooru mängul viibinud inimesed saadetud järgmise nädala lõpuni karantiini. Klubil Narva United jääb osalemata kahes järgmises voorus, seejärel teeme järjekordsed testid ja haigestunute puudumise korral jätkame meistrivõistlustel,“ rääkis BFM-ile Narva klubi president Aleksandr Dmitrijev.

Ehkki olukord ei ole veel kriitiline: „Meistrivõistluste peatamise ohtu veel pole. Tõenäoliselt areneb olukord edaspidi sarnase stsenaariumi järgi: kui kusagil ilmneb nakatumine, suundub meeskond täiskoosseisus karantiini koos vastasega, kellega mängiti viimane mäng, ja nende lähimad mängud lükatakse edasi muule ajale.“

Aleksandri sõnul oleks mäng klubiga Viimsi Smsraha igal juhul hilisemale ajale edasi lükatud keerulise olukorra tõttu Narvas: „Meil on saal suletud, kuivõrd epideemia levib linnas küllalt kiire tempoga: seekord on näitajad kõrgemad kui riigis tervikuna. Seetõttu vastavalt Terviseameti korraldusele suleti Narvas kõik spordiasutused ja pandi pausile kõik huviringid ning treeningud, üldhariduskoolid aga pidid üle minema distantsõppele, v.a nooremad klassid. Seega mäng Viimsiga poleks Narvas nagunii toimunud, isegi kui meil ei oleks olnud positiivseid testitulemusi. Vaatame, kuidas olukord edasi areneb … Võimalik, et meie saal jääb suletuks pikemaks ajaks kui kaheks nädalaks, kuid edasi on meil graafiku järgi planeeritud kohtumine võõrsil, seega loodame siiski meistrivõistlusi plaanipäraselt jätkata. Uus kuupäev mänguks Viimsiga on juba kooskõlastatud – loodame mängida 2. detsembril. Järgmise vooru mäng Sillamäe Silmetiga pole veel edasi lükatud, kuid see jääb kindlasti ära, sest see on planeeritud laupäevale, kuid selle päevani puudub meil isegi võimalus treeninguid läbi viia.“

Narva ja Viimsi eemaloleku ajal tuli turniiritabelis esimesele kohale Tallinna Cosmos, kes saavutas koduväljakul võidu Kohila üle (5 : 2). Pealinna klubi näitas sajaprotsendilist tulemust meistrivõistluste esimeses kolmes mängus. Kuivõrd neljanda vooru mäng Tartu Maksimumi vastu jääb arusaadavatel põhjustel ära, saab Cosmose järgmiseks vastaseks Viimsi Smsraha ja see saab olema esimene tõsine väljakutse Tallinna jalgpallurite jaoks sellel hooajal.

Kõnealuse turniiri teises toimunud mängus saavutas Sillamäe Silmet suure võidu Rummu Dünamo üle (12 : 6), pälvides sellega liiga kõige tulemuslikuma meeskonna tiitli. Kolmes Silmeti osalusel peetud mängus löödi 48 väravat (sisselöödud ja möödalastud pealelöökide vahe 25 : 23) ning kui ründemänguga võivad treenerid rahule jääda, siis kaitse kallal tuleb veel kindlasti tööd teha. Sillamäest rohkem pealelööke läks mööda ainult Rummu Dünamol (34), kellel on veel tõsiseid raskusi kõrgtasemel mängimisega. Ehkki debütandi vabanduseks võib välja tuua keerulise mängugraafiku – esimeses kolmes voorus tuli Dünamol mängida jooksva hooaja kahe favoriidiga – Cosmose ja Viimsiga.

Valeri Tšumatšenko

Baltic Futsal Marketingi pressijuht