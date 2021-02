Eesti saalijalgpall: vead lähevad aina kallimaks

Eesti meistrivõistlused lähenevad järk-järgult lõpusirgele – meeskondadel on jäänud mängida neli vooru, samuti lõpetada järelejäänud edasilükatud mängud. Just kaks sellist vastasseisu leidsid aset möödunud kolmapäeval ja kui ühes neist oli tulemus võrdlemisi etteaimatav, siis teist kohtumist võisid iseloomustada kolm erinevat lõpptulemuse varianti. Baltic Futsal Marketing annab ülevaate Eesti meistrivõistluste viimastest sündmustest.

Isegi kui Viimsi Smsraha võiks sellel hooajal kaotada, siis ainult iseendale: meistrivõistluste liider liigub edasi ilma punktikaotusteta ja käesoleva hetke põnevus ei seisne üldsegi selles, kes jõuab esimese etapi lõpuks esiritta, vaid selles, kas Viimsi lubab endale eksimust. Kolmapäeval kohtusid Tartus meeskonnad tabeli vastaspoolustelt: Ravens on endiselt viimane, ent see vahepealne tulemus ei tohiks kedagi eksitada – tartlased pole sugugi nii kehvad. Neli punkti kuuest võimalikust hiljutistes mängudes Sillamäe Silmeti ja Narva Unitedi vastu kinnitavad seda, ja seis tabeli alumise otsas on selline, et Ravens võib kahe võidu korral edasilükatud mängudes tõusta otse neljandale kohale. Kuigi Viimsiga võrdväärselt konkureerida pole neile ilmselgelt jõukohane ja valitsev meister on sellest üsna kiiresti ka märku andnud. Lastes kohtumise alguses austusest võõrustajate vastu ühe värava sisse, tegid nad hetkega seisu tasa, kuid rohkemaks neid sellel õhtul ei jätkunud. Artur Makarovi ja Edwin Stüfi duublid andsid vastuse selle mängu võitja kohta kohe kätte. 6 : 1, Viimsi viib Tartust kaasa võidu, viies oma eduka seeria juba kümne mänguni. Meistrivõistluste ideaalseks läbimiseks on Viimsil jäänud võita neli järelejäänud mängu. Meistrite vastasteks on Tartu Maksimum, Rummu Dünamo, Sillamäe Silmet ja Narva United.

Mis puudutab Narva Unitedit, siis just nemad on peamiseks kandidaadiks teisele kohale, kus meeskond platseerub ka praegu. Möödunud kolmapäeval võõrustas Narvat Cosmos, kes katkestas oma võiduvaba seeria. Enne isiklikku kohtumist lahutas meeskondi turniiritabelis kõigest üks punkt, seetõttu oli selle mängu olulisus ilmselge. Kohtumise käik tõi esile enam-vähem võrdse jõudude tasakaalu: nii Narva kui ka Cosmos läksid vaheldumisi juhtima, vaheldumisi ka eksisid kaitses ja vaheldumisi „andsid üksteisele andeks“ rünnakus. Märkimisväärne on Cosmose teine mäng, kui pärast nurgalööki ei seganud keegi Narva mängijatest Ilja Krivošeinil lüüa 14 meetri pealt kõigepealt vasaku jalaga Valeri Smelkovi väravaposti ja pärast palli tagasipõrkumist tabada pea samalt distantsilt (segamatult!) väravat juba parema jalaga. Kohtumine lõppes viigiga 2 : 2.

Vähesed teavad, et Euroopa saalijalgpalli ajaloo esimese, täpselt 50 aastat tagasi löödud värava autoriks oli hollandlane Gino Grünholz ja see löödi Belgia väravasse. Selle sündmuse auks on Baltic Futsal Marketing välja pannud auhinna – pudeli suurepärast džinni Firkin Port Casks. Auhind antakse mängijale, kes lööb värava mõlema jalaga. Vooru tulemustel sai auhinna väljateenitult „kosmonaut“ Ilja Krivošein, kes ekspertide arvamusel täitis ideaalselt konkursi tingimuse.

Unitedi jaoks on see juba järjest kolmas viigitulemus (Rummu Dünamo 3 : 3 kodus, Tartu Ravens 2 : 2 võõrsil), kuid klubi president Aleksandr Dmitrijev märkis ära vähemalt kahe viimase tulemuse etteaimatavuse: „Vahel takistavad võitu vastased, vahel takistame end ise, nagu see oli mängus Rummu vastu. Kahes viimases vastasseisus on tulemus pigem seaduspärane,“ tunnistas Dmitrijev. Seejuures märkis ta, et treenerid on praegu meeskonna mänguga rahul: „Oleme rahul oma meeskonna mänguga ja liikumisega, mida meie mängijad demonstreerivad. Realiseerimine veidi lonkab, kuid arvestades koosseisu uuenemist hooaja eel, on see siiski täiesti arusaadav. On, mille kallal edaspidi tööd teha.“

Narval on meistrivõistluste lõpetamiseni jäänud mängida veel viis mängu ja kalendri tahtel saavad kõik need kohtumised Unitedi jaoks toimuma kodus. Dmitrijevi sõnul ei pööra meeskond suurt tähelepanu turniiri seisudele ja arvestab võitlusega võidu nimel igas järelejäänud mängus. Narva jaoks on lõpusirgel üheks peamiseks eesmärgiks püüda vähendada traumade ja vigastuste arvu enne play-off-mängude algust.

Järgmisel laupäeval eelseisvas voorus toimub üks mängudest just Narvas, kus veel kord kohtuvad United ja Cosmos. Sellelt mängult võib oodata mistahes tulemust ja pärast võitlusrikast viiki Narvas saab olema seda eriti põnev jälgida. Rummus võõrustab Tartu Ravensit Dünamo, kelle jaoks saab sellest mängust korralik võimalus lõpuks tabeli viimaselt realt lahkuda. Viimsi mängib kodus Tartu Maksimumiga, Kohila aga külastab kohalikku Silmetit Sillamäel.