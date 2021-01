Eesti saalijalgpall: üllatada ei tähenda veel võita!

Eesti Meistrivõistlused jõuavad järgi oma esialgselt planeeritud graafikule – meeskonnad mängivad aegamisi varasemalt edasilükatud mänge. Jooksva nädala keskel toimus korraga kaks sellist kohtumist: Tallinna Cosmos võõrustas Viimsi Smsraha, Narva United aga oli külas Sillamäel. Baltic Futsal Marketing võtab üksipulgi lahti nende põnevate mängude sündmused.

Cosmos lähenes otsustavale vastasseisule Viimsiga omades vaid ühte punkti enda arvel kahes viimases mängus pärast võrdlemisi ootamatut lüüasaamist Sillamäe Silmetilt (4:7) ja viiki Tartu Maksimumiga (4:4), kehtiv meister pole aga omakorda punkte kaotanud. Sellele vaatamata, kujunes mäng ootuspäraselt väga võitluslikuks ja lõpptulemus polnud teada kuni finaalvileni. Viimsi rebis kolmel korral ette, Cosmos leidis endas kolm korda jõudu mäng tasa teha. Kuid Igor Ivanovi väravale tallinlased juba vastata ei saanud – Smsraha viis pealinnast võidu minema seisuga 4:3.

Cosmose esindaja Stepan Tšernoussov teatas pärast mängu ebaõiglase lõpptulemuse kohta, kurtes vigade üle, mis polnud tingimata vajalikud: „Me arendame kangelaslikkust – loome ise endale probleeme ja ise lahendame neid. Mäng oli absoluutselt meie oma, hetkede rohke. Võib öelda, et see oli meie parim mäng pika aja jooksul, kuid tegime neli resultatiivset viga, mille eest saime karistuseks tabamused enda väravatesse. Arvan, et üllatasime oma vastast sellega, et võidumängu on võimalik nii lihtsalt loovutada, seega mingit kahetsust või tujulangust praegu pole – olime Viimsist paremad. Meie jaoks peab sellest mängust saama õppetund, me pidime võitma 6:1 või 6:2, kaotasime aga 3:4.»

Nii ei võida Cosmos juba kolmes järjestikuses mängus, kuid klubis eitatakse mängukriisi olemasolu ja valmistutakse rahulikult järgmisteks kohtumisteks, seda enam, et juba lähimal nädalavahetusel seisab tallinlastel taas ees mäng Viimsiga. „Kolm kaotusmängu on meie jaoks kahtlemata külmaks dušiks, kuid liikumise ja mängu mõtte poolest teevad mängijad head meelt. Trennis paneme suuremat rõhku realiseerimisele ja arvan, et kõik saab korda. Ainus, mis veidi hirmutab – isiklikud eksimused, mis polnud tehtud olude sunnil, mille tõttu jäi meil punktidest puudu mängudes Sillamäe Silmeti ja Tartu Maksimumi vastu, nüüd aga ka Viimsi Smsraha vastu. Leian, et see mäng tuleb meile kasuks, poisid peavad korraks end lahti raputama ja aru saama, et pole enam kellelegi kaotada. Laupäeval mängime me taas Viimsiga, reedel on meil mängueelne treening, vaatame seal üle meie vead, räägime mängijatele, et esimese mängu nad lausa kinkisid vastasele,“ teatas Tšernoussov.

Narva United sõitis pärast suurt kodus saavutatud võitu Sillamäe Silmeti üle (11:4) vastase juurde väljasõidu mängule ilmse sooviga oma edu korrata. Kohtumise debüüt oli täielikult külaliste poolel – juba 11-ks minutiks põles tablool seis 4:1 Unitedi kasuks, kuid võõrustajad suutsid mängu naasta veel enne vaheaega, vähendades mahajäämist miinimumini. Ent teisel poolajal enne mängu favoriidiks peetud Narva kindlustas oma staatust viies mängu mugava võiduni seisuga 8:4.

„ Oleme täielikult rahul tulemusega kahe mängu vastasseisude raames,“ teatas pärast mängu Narva Unitedi president Aleksandr Dmitrijev. „Esimeseks mänguks häälestasime end hoopis teisiti, enne seda rääkisime palju, seega „soojendus“ oli hea ja just siis jätsime suurema osa oma emotsioonidest. Pärast võitu 11:4 oli keerulisem häälestada kohtumisele Sillamäel, kuid alustasime üsna hästi: lõime kiire värava, juhtisime 4:1, kuid siis andis tunda mõningane hooletus meie tegevustes ja esimese poolaja lõpetasime minimaalse eelisega. Vaheajal ajasime poistega juttu, alustasime teist pooleaga kindlalt ja viisime mängu loogilise lõpuni, ehkki taas lõpupoole veidi eksisime – kahenumbrilise võiduseisu asemel lubasime Silmetil ühe värava tagasi teha.“

Lisaks sajaprotsendilisele tulemusele paarismängudes märkis Dmitrijev ära ka teised vastasseisu positiivsed faktorid: „Meil on hea meel, et mängud möödusid ilma üleliigsete kaartideta, samuti selle üle, et õnnestus meie noortele kogemuse anda. Debüütvärava kaupa kõrgemas divisjonis kirjutasid enda arvele Maksim Raužin (16 aastat) ja Daniil Dikopavlenko (17 aastat).“

Vaatamata kahele kindlale võidule geograafilise naabri üle Narvas ei arvata, et mistahes mäng nende vastaste vahel kujuneb kindlasti sarnaselt: „Me ei hõiska, saame hästi aru, et kui kohtume play-off'is, siis võib seal kõik teistmoodi kujuneda,“ tunnistas Dmitrijev. „Seni aga valmistume järgmiseks mänguks Rummu vastu ja ootame EJL vastust meie jaoks imeliku olukorra osas seoses Tartu Ravensi mitteilmumisega kalendrimängule Narvas, 16. jaanuaril. Selle mängu tühistamise täpne põhjus pole meile siiani selge. Ootame Eesti Jalgpalli Liidult täit infot,“ lisas Narva Unitedi president.

Pärast kahte võitu Sillamäe Silmeti üle tõusis Narva meeskond turniiritabelis teisele reale, edestades Cosmost kahe punkti võrra, omades seejuures mängu varus. Viimsi Smsraha jääb võitmatuks – 21 punkti seitsmes mängus.