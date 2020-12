Eesti saalijalgpall: hooaeg võib jääda pausile

Baltic Futsal Marketing jätkab rahvusvaheliste meistrivõistluste olukorra jälgimist. Möödunud nädalavahetusel pidi Eestis toimuma kuues voor, kuid see lükati täismahus edasi hilisematele tähtaegadele. Tallinna Cosmose esindaja Stepan Tšernoussov oletas, et lähimal ajal võetakse vastu otsus hooaeg katkestada.

Stepan, kuidas on sündmused arenenud?

Reedel teatati meile, et meie mäng ei toimu. Püüdsime selle tühistamise põhjuseid välja selgitada, kuid ei saanud operatiivset vastust. Hiljem selgus, et karikamängus oli eelmisel nädalal haigestunud inimene ja see oligi mängu edasilükkamise põhjus. Miks lükati edasi selle vooru teised mängud, ma ei tea, praegu pole meil üldse mingit infot. Ainus asi, mis on täpselt teada, on see, et järgmisel nädalal otsustab Eesti Jalgpalli Liit, kas meistrivõistlusi jätkatakse või tuleb need katkestada.

Teie isikliku tunnetuse alusel: kas meistrivõistlused katkestatakse?

Praegu on meil stabiilne arv haigestunuid – 400–500 inimest –, näitaja on juba pikka aega nende numbrite juures. Kui numbrid ei kasva, leian, et on vaja jätkata. Kuid tõenäoliselt saadetakse meid kaheks-kolmeks nädalaks eneseisolatsiooni ja pärast aastavahetust meistrivõistlused taastatakse. Vaatame, kuidas see toimib. Kui isolatsioon annab tulemusi, siis võimalik, et sellisest stsenaariumist hakatakse lähtuma edasiste otsuste vastuvõtmisel.

Valitsuse tasandil karme piiranguid veel ei ole?

Veel ei ole, neljapäeval oli valitsuse istung, kuid kõik läks hästi. Laste huviringid jätkavad töötamist kümme inimest + treener formaadis. Laupäeval toimus meil isegi laste turniir, seega selles osas on kõik korras. Mingeid keeldusid saab praegu vastu võtta ainult Eesti Jalgpalli Liit, seetõttu saab uus nädal paljuski määravaks.

Tean, et on olemas saalide sulgemise tõenäosus.

Jah, iseäranis eksisteerib see probleem Narvas. United ei saa mängida mitte seetõttu, et keegi neist on haige, vaid seetõttu, et nende koduväljak ei tööta. Kuulsin, et nad plaanisid võõrustada vastaseid Sillamäel, kuid see plaan kukkus samuti läbi. Õnneks on Tallinnas saalid veel lahti.

Cosmos treenib praegu täismahus?

Jah, nii laste kui ka täiskasvanute treeningud toimuvad etteantud graafiku järgi. Kui kellelgi ilmnevad mingid probleemid, siis tegeletakse sellega kohe. Reglementeerime rangelt inimeste arvu treeningutel, et saalis poleks korraga rohkem kui kümme inimest, treenerit arvestamata.

Jaanuarisse on juba palju mänge edasi lükatud. Kuivõrd keeruline saab olema füüsilises plaanis niivõrd tihedale graafikule vastupidamine?

Sellest pole midagi hullu, meil on suur hulk mängijaid ja me ikka veel januneme saalijalgpalli järele. Seetõttu mingeid probleeme selles osas kindlasti ei teki.

Cosmos alustas hooaega kindlalt, kuidas hindate stardilõiku?

Oluline on märkida, et me ei ole veel mänginud otseste konkurentidega, osalt saab just sellega selgitada sajaprotsendilist tulemust hooaja alguses. Sellele vaatamata on näha, et mängust mängu me areneme, juba joonistub välja kindel mängumuster, ka mehed saavad juba paremini aru, mida treenerid nendelt ootavad. Järgmised voorud peavad näitama, mida me väärt oleme: mängud Narva ja Viimsi Smsraha vastu saavad määravaks. Kuid igal juhul paigutab play-off kõik oma kohtadele: viimase kümne aasta jooksul on meistrivõistluste võitja tulnud meistriks vaid ühel korral.

Eesti karikaturniiril sujub samuti kõik veel edukalt.

Jah, kolmapäeval mängisime karikamängu Rummu Dünamoga ja saavutasime ainulaadse tulemuse, lüües turniiri kõige „eakama“ värava: neljakordne Eesti meister Ilja Krivoshein mängis oma esimest mängu pärast pikka pausi. Tal jäi terve aasta vahele, kuid suutis silma paista väravasööduga Juri Amosovile. Mängu hetkeks oli neil kahepeale kokku vanust 84 aastat ja mehed tegid selle puhul pärast mängu kõvasti huumorit.

Me ei kaota lootust, et vaatamata keerulisemaks muutuvale olukorrale Euroopas algab detsembris Baltic Futsal League’i teine hooaeg. Kas olete kollektiivis selle üle arutlenud?

Kahtlemata ootame hooaja algust, samal ajal püüame olukorda adekvaatselt hinnata. Siiani pole olukord kiita ei Euroopas ega ka meie lähimate naabrite juures, kuid püüame sellele optimistlikult läheneda. Ma ütlen nii: juba ootame, et see 2020. aasta lõppeks. Saadame selle ära lootusega, et 2021. aastal ootab meid ees hea ja helge jalgpallitulevik.

Igor Smirnov