Eesti meistrivõistlused: liidrid ei eksi

Baltic Futsal Marketing jätkab kõige huvitavamate võistluste valgustamist, mis toimuvad Euroopas koroonapiirangute taustal. Eesti meistrivõistluste teine voor jäi ajalukku – möödunud nädalavahetusel toimusid järjekordsed mängud. Meeskonnad sisenevad järk-järgult hooaega ja vaatamata osalejate erinevale füüsilisele vormile seekord ootamatuid tulemusi ei esinenud.

Voor läks lahti reedeõhtuse mänguga Kohilas, kus kohalik saalijalgpalliklubi võõrustas Tartu Ravensit. Väljakuperemehed lähenesid mängule võrdlemisi ebameeldiva kaheksast kaotusest koosneva seeriaga (arvestades lõpetamata 2019/20. hooaja mänge) – viimase võidu sai Kohila meistrivõistlustel juba jaanuaris, alistades võõrsil Sillamäe Silmeti seisuga 7 : 5. Soov kohalikke kaasaelajaid võiduga rõõmustada oli Kohilal ülisuur, kuid välditavad vead esimesel poolajal tegid ülesande oluliselt keerulisemaks – vaheajale läksid meeskonnad seisuga 4 : 2 Ravensi kasuks. Kogenumad mängijad Tartust kasutasid vaheaega, et mängustrateegiat ümber kujundada, pöörates suuremat tähelepanu kaitsetegevusele, ja see neil ka täiel määral õnnestus – teisel poolajal lõid vastased vaheldumisi väravaid, ent rohkemat ei õnnestunud Kohilal saavutada – seisuga 4 : 6 viisid „kaarnad“ hooaja esimeselt võõrsil toimunud mängult kaasa kolm punkti.

Tallinna Cosmos külastas Rummu Dünamot ja see mäng ei varjanud algusest peale mingit intriigi – meeskondade tasemed on liigagi erinevad. Cosmos näitas esimestest minutitest, et kõrgliiga uustulnukate jaoks on veel vara hooaja favoriitidega samal laval rinda pista. Pealinna klubi lõi väljakuperemehe väravasse 13 palli, realiseerimata kaugeltki mitte kõiki oma oskusi – pärast sellist lüüasaamist on Rummu klubil materjali vigade analüüsiks piisavalt. Dünamo peab ilmselgelt kõvasti tööd tegema, et konkurentide taustal mitte peksupoistena näida.

Kehtival meistril Viimsi Smsrahal ei olnud samuti probleeme teise vooru vastasega – Sillamäe Silmet sai lüüa seisuga 10 : 1. Viimsi võistkond kujunes Silmeti jaoks tõeliseks õudusunenäoks – viimases kolmes mängus purustasid favoriidid oma konkurendid end tagasi hoidmata. Sisselöödud ja möödalastud väravate vahe nendes mängudes näib suisa piinlik – 30 : 4. Ehkki Viimsi Smsraha treenerite koosseis ei langenud pärast suurt võitu eufooriasse: „Vaatamata lõppseisule oli hea mäng huvitava vastasega, kes on võimeline probleeme tekitama mistahes võistkonnale meistrivõistlustel. Meie mängijad demonstreerisid head liikumist ja väravamomentide realiseerimist,“ teatas võitjate treener Andrei Arhipov pärast võitu.

Narva United mängis teist vooru järjest võõrsil, seekord olid eelmise aasta pronksivõitjad külas Tartus, kus neil seisis ees võitlus Maksimumiga. Intriig püsis selles mängus kuni vaheajani – esimene poolaeg lõppes seisuga 2 : 3, kuid otsustavale lõigule lähenes Narva maksimaalselt keskendunult, võttis initsiatiivi ja viis mängu kindla võiduni, tabades vastase väravat veel neli korda. Pärast mängu oli Unitedi president Aleksander Dmitrijev emotsioonide osas vaoshoitud: „Meil on kaks võitu kahes mängus võõrsil, kuid meeskonna mäng ei näi veel lõplikult toimivat. Arvestades olulisi koosseisumuudatusi, läbivad mängijad praegu loomulikku nurkade maha lihvimise protsessi. Sellega on seotud ka mitte niivõrd hea väravamomentide realiseerimine – peame treeningutel sellele kindlasti tähelepanu pöörama.“

Juba sel nädalavahetusel toimuvad Eestis kolmanda vooru mängud ja kahtlemata saab selle keskseks võitluseks kulla- ning pronksisaajate vastasseis – Narva United võõrustab oma parketil Viimisi Smsraha. Need võistkonnad jõudsid juha sel hooajal kohtuda – mängus Superkarika eest sai Viimsi võidu ja Narva ootab selgelt revanši.

Valeri Tšumatšenko

Baltic Futsal Marketingi pressijuht