Eesti meister sekkub Ukraina intriigi

Baltic Futsal Marketing pühendab oma esimest lugu sellel aastal spordiintriigile Ukraina meistrivõistlusel. Asi on selles, et regulaarne Ukraina meistrivõistlus suundub lõpusirgele – meeskondadel on jäänud mängida kolme mängu kaupa enne seda, kui nad jagunevad „võitjate“ kuuikuks ja ülejäänud „kaotajateks“. Ning jälgida seda saalijalgpalli lõpumängu saab olema äärmiselt põnev, kuna praegu teavad vaid neli klubi kümnest täpselt, et võistlevad kevadel meistritiitli eest.