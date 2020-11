Edu Meistrite liigas, Baltikum!

Sellel nädalal saabub tõehetk Baltic Futsal League’is osalejate jaoks, kellel seisab ees avalöök UEFA Meistrite liigas. Uurime lähemalt, millises vormis Balti riikide meistrid selle sügise tähtsaimatele mängudele vastu lähevad.

Vytise jalgpalluritel oli piisavalt aega, et unustada kahetsusväärne tulemus Leedu koondise Euro 2022 eelsetes valikmängudes ja siseneda treeningrežiimi oma klubiga. Kaunase meeskond mängis kaks mängu Leedu meistrivõistlustel ja saavutas mõlemas kindla võidu. Esimeses voorus said meistrid võidu Dainava üle (7 : 4), teises aga samuti BFL-is osaleva Gargždu Pramogose üle (4 : 0). Need kaks võitu lisavad kahtlemata Vytise mängijatele kindlustunnet kohtumise eel Hammarbyga Meistrite liigas. Ehkki see mäng ei saa olema kindlasti kergete killast – Rootsi meister on suurepärases vormis. Pärast mitte kõige edukamat algust saavutas Stockholmi meeskond kolm järjestikust võitu, mis võimaldas tal turniiritabelis esikohale naasta.

Läti meister Petrow ei ole veel siseriiklikel esivõistlustel kaotust kogenud ja on lausa mängleva kergusega vastased oma teelt pühkinud. Pärast nelja mängu on Jelgava klubil muljet avaldav sisselöödud ja mööda läinud pealelöökide vahe (+29) ning hulganisti enesekindlust. Möödunud voorus ei olnud meistritel probleeme mängus Baltic Futsal League’i teise osaleja Rezekne vastu, lammutades nood seisuga 8 : 2. 38 sisselöödud väravat neljas mängus on muljet avaldavad, sest sellist lahinguvaimu läheb väga vaja mängus Slovakkia Lučeneci vastu. See pole naljaasi, viimati kaotas Slovakkia meister poolteist aastat tagasi – 1. mail 2019 siseriiklikel meistrivõistlustel! Sellele vaatamata on Baltikumi klubil üks oluline eelis vastase ees enne silmast silma kohtumist – Petrowil ei ole puudust mängupraktikast, samal ajal kui Lučenec mängis viimase ametliku mängu pea kaks kuud tagasi – 9. oktoobril, pärast mida Slovakkia meistrivõistlused peatati määramata ajaks COVID-19-ga seotud olukorra tõttu. Seda asjaolu rõhutab intervjuus ka Slovakkia klubi president Milan Kamensky: „Vastasel on meie ees suur eelis, kuna tunnetame teravalt mängupraktika puudumist. Treeningprotsess on samuti täielikult koost lahti, kuna meil on võimalus mänguks valmistuda vaid viieliikmelistes gruppides. Läti meistrivõistlused jätkuvad, Petrow mitte ainult ei treeni, vaid ka mängib, mis võib saada võtmemomendiks meie vastasseisus.“ Sellele vaatamata on Slovakkia meistrite treenerite koosseis hoolikalt vastase mängu uurinud, niivõrd kuivõrd seda on võimalik distantsilt teha. „Saime nende mängude salvestused, meie treenerid võtsid need üksipulgi lahti,“ jätkab Kamensky. „Neid treenib kogenud treener Valgevenest ja koosseisus on lisaks Läti koondise mängijatele ka Ukraina, Valgevene ja Gruusia esindajaid. Petrow mängib energiakulukat saalijalgpalli, see on jooksev meeskond, seega ei saa meil lihtne olema.“ Ainsaks jalgpalluriks Lučeneci meeskonnas, kellel on olnud viimastel kuudel mängupraktikat, on Tšehhi leegionär Radim Zaruba, kes on osalenud hiljutistes maailmameistrivõistluste valikmängudes. „Zaruba on suurepärane mängija, kahtlemata tugevdab ta meie meeskonda. Koos Tšehhi koondisega mängis ta kaks mängu Horvaatia vastu, paistes nendes silma kahe väravaga, seega on ta ainus meie jalgpalluritest, kellel on olnud viimasel ajal mängupraktikat. Pärast Meistrite liiga avamängu kavatsesime saada endale ka Brasiilia leegionäri, kuid ei jõudnud õigeks ajaks kõiki dokumente vormistada,“ rääkis Kamensky.

Lisaks Vytisele ja Petrowile stardivad sel nädalal Meistrite liigas teiste Baltic Futsal League’is osalevate riikide – Eesti ja Valgevene meistrid. Viimsi lammutas Tartu Ravensi seisuga 8 : 0 mängu eel Horvaatia Olmissumiga ja neil on pärast kolme mängu maksimumtulemus. Meistrist ei jää maha ka BFL-is osalev Tallinna Cosmos, kes pole samuti seni punkte kaotanud – neli võitu neljas kohtumises. Möödunud nädalal kohtus pealinna klubi kaks korda äsja karantiinist väljunud Tartu Maksimumiga: karikamäng lõppes seisuga 5 : 3 favoriidi kasuks, meistrivõistluste mängus saavutas aga Cosmos veelgi kindlama võidu seisuga 9 : 4.

Mis puudutab Valgevene meistrit Viten Orshat, siis nemad, nagu ka Viimsi, liiguvad meistrivõistlustel edasi ilma kaotusteta – 30 punkti pärast kümmet mängu, kaasa arvatud võit BFL-is osaleva Minski Stolitsa üle. Meistrite liigas seisab Valgevene klubil ees mäng Bulgaaria Cherno More vastu, kes pole selle hooaja rahvuslike meistrivõistlustega veel alustanud.

Valeri Tšumatšenko

Baltic Futsal Marketingi pressijuht