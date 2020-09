Dmitry Sivakov: karantiin aitas end toonuses hoida

Baltic Futsal Marketing räägib nendest, kes muudavad Baltikumi saalijalgpalli ajaloo eredaks ja meeldejäävaks. Eelkõige on tegemist mängijatega, kelle anne ja meisterlikkus ei kuulu vaidlustamisele. Peterburi AGIO FM-i kapten Dmitry Sivakov jagas oma emotsioone saalijalgpalli hooaja algusest Peterburis ning jutustas, kuidas ta end pandeemia ajal vormis hoidis ja milline oli tema jaoks Baltic Futsal League’i esimese hooaja kõige meeldejäävam hetk.

Pärast pikka pausi on saalijalgpall taas teie linna naasnud. Rääkige, kuidas end suvel vormis hoidsite ja kui keeruline on pärast sellist vaheaega hooaega alustada?

Ettevalmistus selleks hooajaks on praktiliselt identne eelmistega, samamoodi alustasime kogunemist septembri alguses. Kuid suvi polnud nii jalgpalli lainel kui tavaliselt – pandeemia tegi oma töö. Karantiini ajal harjutasin kodus peaaegu iga päev, ostsin hantleid ja võimlemismati, et end vormis hoida.

Kas õnnestus?

Hakkasin end füüsiliselt isegi paremini tundma. Mitte ainult ei hoidnud end toonuses, vaid ka lisasin seda. Tõenäoliselt on see seotud harjutamise regulaarsuse ja igapäevase koormuste jälgimisega. Huvitav, et kui lubati osaleda harrastajate võistlustel 7 х 7 ja 8 х 8, nägin üsna hea välja, ning septembriks saavutasin hoopistükkis suurepärase vormi.

Kuidas toimub treeningprotsess? Kas selles on mingeid muudatusi võrreldes eelmise aastaga, arvestades, et vaheaeg oli pikem kui tavaliselt?

Sellel aastal ei toimunud funktsionaalseid treeninguid õues, ei joostud krossi, kohe alustati saalis harjutamist. Küllap on see ainuke sisuline erinevus eelmistest hooaegadest, siis me kaks nädalat ainult jooksime ja hüppasime ilma pallideta.

Kas meeskonna jaoks on välja öeldud ka mingid eesmärgid hooajaks? Kas olete iseendale mõne isikliku eesmärgi püstitanud?

Meeskonna koosolekul räägiti ettevalmistustest turniirideks, millest kavatseme osa võtta. Eesmärkidest juhtkond ei rääkinud, kuid kõik mõistavad, et vaja on võite ja ainult esikohti. Mis puudutab isiklikke sihte, siis mingeid erilisi eesmärke ma ei püstita, tahaks mängida, et ei oleks vigastusi, ja muidugi tiimile kasu tuua.

Detsembris stardib BFL-i teine hooaeg, millisena jäi teile meelde esimene? Oskate välja tuua kõige meeldejäävama hetke?

Iseenesestmõistetavalt oli suur huvi uue vinge turniiri vastu, mida kajastati videoülekannetes ja sotsiaalmeedias. Samuti väärib märkimist vastaste tugev koosseis, professionaalsed klubid teistest riikidest. Muidugi oli põnev end sellisel tasemel proovile panna. Arvan, et kogu meeskonna jaoks oli kõige meeldejäävamaks hetkeks võidumäng Stolitsaga, me ju suutsime tipptasemel klubi üle võidu saavutada. Emotsioonid olid imelised!

Sellel hooajal on plaanis BFL-i mitme uue klubiga täiendada. Kas unistate mängimisest mingi konkreetse riigi meeskonna vastu?

Väga lahe, et meeskondade arv võib kasvada ja et turniiri vastu tunnevad huvi teised riigid. See on väga hinnaline kogemus – osaleda rahvusvahelistel võistlustel, kus on esindatud riikide tippklubid. Sooviks muidugi, et turniiri koosseisus oleksid esindatud maksimaalselt tugevad meeskonnad, vahet pole, mis riikidega tegemist – tahaks mängida ja panna end proovile koos rahvusvahelise taseme meistritega.

Valery Chumachenko

Baltic Futsal Marketingi PR-juht