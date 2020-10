Darius Gurskis: aasta pärast teeme me midagi grandioosset!

Baltic Futsal Marketing sai hakkama võimatuga: pääsesime vestlema Kaunase Vytise esindusnäoga – neljakordse Leedu meistri ja koroonaviiruse pandeemia tõttu katkestatud BFL-i esimese hooaja liidriga. Meeskonnal seisab ees mitte üksnes edasilükatud rahvuslike meistrivõistluste algus, vaid ka osalemine kahel rahvusvahelisel turniiril – Meistrite liigas ja Baltic Futsal League'is. Sellest, kuidas klubi keerulisse hooaega siseneb, rääkis meile selle president Darius Gurskis.

Darius, juba üsna varsti astub teie klubi Vytis väljakule …

Leedu meistrivõistluste start oli algselt määratud novembri algusele, kuid meie koondise osalemise tõttu valikmängudes võeti vastu otsus lükata see kaks nädalat edasi. 1. novembril mängib koondis Montenegroga võõrsil, 8. novembril aga sama meeskonnaga koduväljakul. Seega, oma esimese mängu meistrivõistlustel mängime 13. või 14. kuupäeval.



Olukord seoses COVID-19-ga toob korrektiivid kõikide meistrivõistluste korraldamisse. Millised piirangud tulevad Leedus?

Meil toimus sel nädalal koosolek, kus räägiti mõningatest piirangutest. Eelkõige puudutab see pealtvaatajaid – kõik Leedu meistrivõistluste mängud hakkavad toimuma tühjade tribüünidega, kusjuures see on UEFA nõue. Niipalju, kui mina olen aru saanud, ka kõik teised meistrivõistlused on sunnitud jätkama ilma fännideta. Meie liit plaanib jälgida haigestumust omavalitsustes ja vajadusel viia mängud riskitsoonidest üle teise piirkonda neutraalsele areenile. Veel üks variant – koguda meeskonnad kokku piirkondades, kus on haigestunuid kõige vähem ja mängida edasi seal.



Tõenäoliselt hakkab mängijate tervise osas olema kõrgendatud kontroll?

Jah, enne mänge ja treeninguid tuleb kindlasti mõõta nende temperatuuri ning veenduda külmetuse sümptomite puudumises. Ent mängijate testimine on hetkel soovitusliku iseloomuga, klubidel ei ole kohustust regulaarseid teste teha.



Kas saab öelda, et Vytise koosseis on hooaja alguseks juba täielikult komplekteeritud?

Veel ei saa ma väita, et oleme lõplikult komplekteeritud, töö koosseisu tugevdamise osas veel kestab, kuid meeskonna selgroog on juba koos. Meie meeskonnas hakkab olema suur osa mängijaid rahvuskoondisest ja just neile loodame me kõige rohkem. Lisaks sellele liituvad meiega kolm mängijat Ukrainast. Sellises koosseisus kavatsemegi mängida Meistrite liigas.



Ehk siis sel hooajal saab Vytis brasiillaste abita hakkama?

Jah, oleme võtnud vastu otsuse, et sel hooajal me ei hakka kaasama mängijaid kaugetest välisriikidest. Kuid meil on järgmiseks hooajaks suured plaanid. Veelgi enam, valmistume selleks juba praegu, sest kavatseme midagi suurt korda saata.

See on intrigeeriv!

Kahjuks ma ei saa praegu midagi üksikasjalikku öelda, kuna läbirääkimiste protsess sponsoritega on käimas, kuid valmistume kõige ambitsioonikamate plaanide elluviimiseks. Arvan, et järgmisel hooajal saab meie meeskond olema hoopis teistsugune.



Naaseme siis läheneva hooaja juurde. Vytist ootab sel sügisel ees Meistrite liiga, kas on juba midagi konkreetset seoses turniiriks ettevalmistusega?

Jah, järk-järgult tuleb infot juurde – näiteks on juba ilmunud klubireitingud, mille alusel toimub loosimine. Samuti on teada turniiri formaat – esimese üheksa hulka kuuluvad klubid alustavad kohe 1/16-finaalist, meeskondadel aga, kes asetsevad reitingus kümnendal ja madalamatel kohtadel, tuleb mängida eelvoorus, mis koosneb ainult ühest mängust. 27. oktoobril toimub loosimine, mille käigus saamegi teada oma vastase. Mängude läbiviimise koht ja kuupäev selgub samuti loosimise käigus. Seniajani planeeritakse mängu toimumist ajavahemikus 24. kuni 29. november.

Kas olete meestele juba Meistrite liiga osas mingi ülesande püstitanud?

Tahame pääseda järgmisesse etappi. Lisaks oleme sattunud väljavalitud klubide hulka, jooksvas reitingus oleme me kolmeteistkümnendad, seega peab meie vastane paberite järgi meist nõrgem olema. Muidugi võib juhtuda, et peame mängima Prantsusmaa meistriga – klubiga Asnières Villeneuve, mis sattus mitteväljavalitute hulka, ja nõrgaks ei saa neid kindlasti pidada – seal mängivad Ricardinho ja Ortize, juba see ütleb palju.

Detsembris seisab Vytisel ees veel üks rahvusvaheline turniir – Baltic Futsal League. See tähendab, et klubil tuleb võidelda korraga kolmel rindel. Kas pingi pikkuse osas ei ole kartusi? Kas mängijatel jätkub jõudu, et täita maksimaalselt ülesanded, mis neil ees seisavad?

BFL on meile väga oluline – tegemist on rahvusvahelise turniiriga ja tahame ennast seal parimast küljest näidata. Nii oli eelmisel hooajal ja nii saab olema ka sellel aastal. Kuid koroonaviiruse pandeemia tõttu on väga keeruline ette rutates rääkida, mis saab mõne kuu pärast. Olukord sunnib jõuvarusid aegamisi arvestama ning lahendama küsimusi, mis seisavad ees siin ja praegu. Arvestasime, et Baltic Futsal League'i hooaeg algab oktoobris, kuid see tuli detsembri algusesse edasi lükata. Nüüd näeme, et haigestumisjuhtude arv Euroopas ei kahane ja keeruline on ennustada, mis toimub detsembris, seetõttu ei kipu ma ette ruttama – väga keeruline on tänapäeva reaalsuses midagi planeerida.

Igor Smirnov