Cosmos (Tallinn): valmistume täisväärtuslikuks hooajaks!

Baltic Futsal Marketing naaseb lugude juurde, mis räägivad Eesti klubide ¬ Baltic Futsal League osalejate – ettevalmistusest uueks hooajaks. Tallinna Cosmose peaesindaja Stepan Tšernoussov rääkis meeskonna eelseisvast stardist Eesti meistrivõistlustel, mängijate füüsilisest seisundist ning läheneva hooaja iseärasustest riigis valitseva epidemioloogilise olukorra kontekstis.

Kas rahvusliku meistrivõistluse kalender on valmis ja kuidas seda pandeemia tingimustes täitma hakatakse?

Praeguseks hetkeks on Eesti meistrivõistluse kalender juba valmis, esimene voor toimub 31. oktoobril – kõik kõrgema liiga meeskonnad alustavad ühel päeval. Meie viime oma stardimängu läbi Tartus, kus mängime Ravensiga – meeskond, kellega mängisime eelmise hooaja play-off veerandfinaalis. Eestis suureneb järk-järgult koroonaviirusesse nakatanute arv, ent veel ei kehtestata mingeid globaalseid piiranguid. Kui märtsi alguses oli 80−100 inimest ja toona suleti korraga kõik, siis praegu seda ei tehta (oktoobris on haigestumine ca 30−40 inimest päevas). Näiteks, Jalgpalli Premium Liiga jätkab oma meistrivõistlusega koos pealtvaatajatega ning juttu selle peatamisest pole veel olnud. Seega valmistume hooaja stardiks lähtudes valmiskalendrist.

Tuleb välja, et vaatajad saavad tulla täismahus saalijalgpalli vaatama juba alates esimesest voorust?

Võimalik, et mingid piirangud vaatajaskonna arvu osas tulevad, kuna me mängime saalis. Selles osas on meil keerulisem, kui suurel jalgpallil, sest tegemist on siiski suletud ruumiga. Ent mingeid ametlikke ettekirjutisi Eesti Jalgpalli Liidult meil käesolevaks hetkeks ei ole.

Järelikult pole mingeid meditsiinilisi protokolle meistrivõistluse läbiviimiseks praegustes tingimustes samuti veel kinnitatud?

Veel mitte, kuid eeldan, et teatud dokumendid saadetakse klubidele laiali üks-kaks nädalat enne esimest vooru. Meeskonna esindajail toimub veel koosolek enne meistrivõistluse starti, väga võimalik, et sellel kinnitatakse meditsiiniline protokoll, või antakse mingi konkreetsem informatsioon.

Niivõrd hiline meistrivõistluse algus tuleneb keerulisest epidemioloogilisest olukorrast? Kas klubidel tuleb lõhkuda juba harjumuspärast kalendrit?

Osaliselt jah, kuid me oleme valmis pikaks hooajaks, võimalik, et see lõpeb mais või juunis, see pole meie jaoks probleem. Oleme valmis alustama hiljem, isegi kui hooaegade vahele ei tule pausi – selleks oleme ka valmis.

Kuidas möödub Cosmosel hooajaks ettevalmistamine arvestades kujunenud olukorda?

Meil sai läbi kahenädalane treeningute tsükkel vabas õhus, mis oli suunatud füüsilise ettevalmistuse parandamiseks. Eelmisest nädalast asus meeskond treeningute juurde saalis, kusjuures kaasa lööb võrdlemisi palju mängijaid, mis valmistab rõõmu. Kuid kahjuks just eile sai Alexander Vtorushin (Balti Kübersaalijalgpalli Liiga võitja individuaalses arvestuses) trauma – pahkluu murru, seega meil on kaotusi juba enne starti. Endiselt ei saa Venemaaga suletud piiri tõttu Tallinnasse tulla meie peatreener Sergei Svetlov. Seega toimub treeningprotsess tema kaugosalusega.

Kas teil on plaanis mingeid proovimänge enne hooaja algust?

Praegu me räägime läbi vastastega sparringute osas. Plaanime läbi viia kolm kontrollmängu enne hooaja algust.

Kas tasub oodata uustulnukaid?

Jah ootame testimisele kahte mängijat, kuid üldjoontes on meil treeningutest osavõtt heal tasemel – näiteks eilsel mängul oli kohal 19 inimest. Arvestades BFL teist hooaega tuleb palju mängida, seega võime jalgpallurite täiskoosseisuga rahule jääda.

Igor Smirnov