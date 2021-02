Cacau: hakkame ausalt mängima!

Baltic Futsal Marketing on juba rääkinud Aasia Jalgpalli Konföderatsiooni (AFK) pretsedenditust otsusest mitte korraldada sel hooajal Aasia meistrivõistlusi saalijalgpallis. See tähendab, et jalgpalliorgan, mis on ellu kutsutud mängu arengut igati soodustama, tõmbas praktiliselt kriipsu peale maailmameistrivõistluste valikturniirile, mille finaal toimub selle aasta septembris Leedus.

Kommenteerides AFK otsust Aasia valikmängude tühistamise kohta 2021. aasta maailmameistrivõistluste eel ja tõenäolist tuusikute jagamist maailmafoorumile vastavalt AFK reitingule, kritiseeris Kuveidi koondise peatreener, brasiillasest spetsialist Cacau (Ricardo Cámara Sobral) sellist lahendust teravalt. Asi on selles, et praeguseks on kõrgeim koefitsient/reiting Iraanil, Jaapanil, Tail, Usbekistanil ja Vietnamil. Arenev Kuveidi koondis, mis võiks kindla peale saada Aasia meistrivõistluste ja kogu valikturniiri avastuseks, jääb aga Leedu tuusikust ilma spordile mittetugineval põhimõttel.

Argentina portaal Pasión Futsal võttis ühendust Cacauga, kes on Kuiveidi koondise peatreener. Kuiveidis on plaan valikturniir läbi viia 23. märtsist kuni 3. aprillini. Kasahstani koondise ekstreener oli AFK tõenäolise otsuse üle nördinud ja kurb: „Veetsin Kuveidis kolm aastat, töötades koondise ettevalmistamise kallal kõige olulisemaks turniiriks – valikmängudeks meistrivõistlustele Leedus. Otsustades kuulujuttude järgi, mis saalijalgpalliringkondades levivad, oleme peaaegu kindlad, et AFK tahab valikturniiri tühistada ja teha vastavalt praegustele reitingutele valiku esiviisikusse kuuluvatest koondistest, kes ka meistrivõistlustele sõidavad. Sellise süsteemi järgi ei heideta üle maailmameistrivõistluste parda mitte üksnes Kuveit, kes kaheks aastaks võistlustel osalemisest kõrvaldati, vaid ka teised meeskonnad, kes on mitu aastat töötanud ja panustanud palju raha ettevalmistustesse, meelitades ligi välismaiseid treenereid,“ rääkis Cacau.

„Tahan teile öelda, et meil kõigil on siin väga ebamugav ja tunneme end täiesti tühjana, kui see info kinnitust leiab,“ rõhutas ta ja selgitas: „Selline otsus tuleb kasuks ainult viiele riigile, kes asuvad reitingutes kõige parematel positsioonidel (Jaapan, Tai, Iraan, Usbekistan ja Vietnam). On võetud eelmiste turniiride reiting, kuid näiteks Kuveit mängis eelmisel aastal kaks mängu Tais, ühe võitis, teise kaotas. Osalesime turniiril Euroopas, kus võitsime Sloveeniat, Kreekat ja mängisime viiki Bosniaga. Kuiveit on palju kasvanud ja nüüd, vaadake, nad tahavad meid ebaõiglase reitingu pärast üle parda heita.“

Kuveidi Jalgpalliföderatsiooni Aasia võistlustel osalemine katkestati perioodiks 2015–2017 valitsuse sekkumise tõttu selle tegevusse. Pärast seda, kui FIFA sanktsioonid maha võeti, värbas föderatsioon Cacau koondise peatreeneriks eesmärgiga kvalifitseeruda Leedu maailmameistrivõistlustele.

„Oleme valikmängudeks valmistumise nimel kolm aastat tööd teinud. See on ebaõiglane ja me ootame, et AFK mõtleb ümber ning võtab vastu kõikide jaoks rahuldava otsuse. Kui tahate muuta turniiri korraldamise kuupäevi – pole probleemi. Meil on olemas juuli ja august, kui tuleb läbi viia maailmameistrivõistluste loosimine. FIFA ja AFK võivad turniiri edasilükkamist kooskõlastada juuni või juuli peale. Kuveidis on valikmängudeks juba kõik valmis, meil on olemas täielik ettevalmistuse graafik ja seda ei saa nüüd muuta üksnes seetõttu, et seda soovib AFK. Kuveidis on vajalike meditsiinitestide organiseerimiseks ja tegemiseks kõik läbi mõeldud,“ võttis Cacau kokku.