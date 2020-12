Brasiilia saalijalgpall: ei saa meid keegi kätte!

Baltic Futsal Marketing valgustab rahvuslikke meistrivõistlusi nendes riikides, kus saalijalgpall teeb läbi muutusi, pannes selle arengut jälgima aina suuremal hulgal spordiarmastajaid. Brasiilias ei muutu midagi: jõudnud 1990. aastatel maailmatabeli tippu, ei kavatse pallivõlurid parima tiitlit kellelegi loovutada.

Alustame rahvuskoondisest, mis võitis kaheksa kümnest maailmameistrivõistlusest. Kusjuures alates esimesest meistrivõistlusest 1989. aastal oli klassivahe teiste osalejatega nii ilmselge, et brasiillastele anti esikoht juba ette. Vaid treener Javier Lozano aegsed hispaanlased võisid Brasiilia autoriteeti proovile panna. Muuseas praegu moodustavad koondise mängijad, kes astuvad ette Brasiilia ja Hispaania liigade tugevaimates klubides. Iga aastaga ilmuvad järjest uued nimed, kes tulevad välja vahetama suursuguseid mängijaid, nagu Jorginho, Choco, Manoel Tobias, Vinicius, Alemão, Lenisio ja teised. Mõistagi, sellise taseme staari nagu Falcão, kes on saalijalgpalli ikooniks analooglselt jalgpalligeeniuse Pelega, ei tule veel umbes 20 aasta jooksul, kuid „kullakonveier“ töötab korralikult. Mis aga puudutab nende brasiillaste üldarvu, kes astuvad üles kõikide mandrite meistrivõistlustel, siis see arv on loendamatu. Tõenäoliselt ei leidu ühtegi saalijalgpalli piirkonda maakeral, kuhu brasiillase jalg poleks astunud. Milles siis seisneb nende lapsepõlvest saati andekate mängijate fenomen, keda ei heiduta ei väljaku suurus ega kate ega ka vastaste arv?

Mõned selle nähtuse uurijad on jõudnud ühisele arusaamisele, et brasiilia lastel on geneetiliselt muutunud pahkluu kuju, mis võimaldab tavapärasest kiiremini jalalaba juhtida ja keerata seda ebaloomulikesse asenditesse. Tundub, et tegemist on täieliku jaburusega: brasiillased ei erine füüsise poolest ülejäänutest, nad lihtsalt näevad jalgpalli teisiti. Suure staari Jorginho jutustuste põhjal on poisi jaoks, kes on sattunud professionaalse klubi huviorbiiti, tüüpiline harjutus järgmine: „Seisin peegli ette täies pikkuses ja püüdsin oma peegelpilti üle triblada. Kakskümmend, viiskümmend, sada katset teha kõrvalepõige vasakule ja kohe paremale, kiiremini kui tema…“

Omandades lapsepõlvest saati tänava- ja rannajalgpalli heitlustes võidukogemust, kannavad brasiillased seda läbi terve karjääri, pidades meeles lapsepõlve õppetunde ning seda, et peavad aitama oma rohkearvulisi peresid. Brasiillased, kes mängivad saalijalgpalli üle maailma, ei ole erandiks.

Brasiilia Saalijalgpalli Rahvaliiga, nagu ka Hispaania ja Venemaa oma, on praeguseks maailma tugevaim. Liigas tegutsevad Brasiilia koosseisude parimad esindajad ja meistrivõistlused ei jää vaatemängulisuse poolest alla rahvuslikele. Sel hooajal pääsesid play-off'ide lühendatud seeria finaali Magnus ja Corinthians.

Esimene mäng lõppes viigiga – 1 : 1. Finaalseeria teises mängus saavutas Magnus tänu kapten Rodrigo duublile ja Marinho väravale võidu ning tuli Brasiilia 2020. aasta meistriks.