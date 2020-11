Boriss Šipunov: stardiks valmis!

Saalijalgpallihooaeg kogub Euroopas tuure, vähem kui kuu on jäänud Balti klubide eelvoorude alguseni Meistrite liigas. Mägede taga pole ka Baltic Futsal League'i teise hooaja algus. Selle sündmuse lävel pöördus Baltic Futsal Marketing päevakajaliste küsimustega liiga presidendi Boriss Šipunovi poole.

Balti riigid, Valgevene ja Venemaa, samuti skandinaavlased juba alustasid uut hooaega vaatamata koroonaviiruse levikule. Kas see tähendab, et BFLi teine hooaeg stardib paika pandud plaani kohaselt?

Elame sellisel ajal, kus alati ei õnnestu ilma eksimata plaanidest rääkida: erinevad riigid elavad koroonakriisi erineval moel läbi. Siiski, arvestades seda, et oleme valmis erinevateks stsenaariumiteks, ütlen: jah, BFLi teine hooaeg stardib vastavalt paika pandud plaanile.

Millised asjaolud mõjutasid positiivses suunas otsust alustada, arvestades ka tihedat rahvuslike meistrivõistluste graafikut?

Kõige olulisemaks faktoriks on klubide soov saada täisväärtuslikku mängupraktikat rahvusvahelisel tasemel ja meie valmisolek sellele kaasa aidata.

Juhul kui olukord jätkub piiride sulgemisega, kas meil on oodata muudatusi liigamängudes osalejate koosseisus?

Olen veendunud, koosseis saab olema stabiilne kogu turniiri kestel. Kalender näeb ette varuaegu, klubidele mõeldud võõrsil peetavate mängude formaat aga minimiseerib mistahes mängude tühistamise riski.

Milliseks kujuneb võõrsil peetavate mängude formaat?

Kalender koostatakse, arvestades nii klubide soove kui ka logistilist võitu. Näiteks on ette nähtud paarismängud linnades, mis asuvad teineteise lähedal.

Kas Eesti meeskondade BFLi teisel hooajal osalemise küsimus on otsustatud?

Meie poolt on kõikide rahvusvaheliste reglementide peensustega arvestatud ja ühtegi punkti pole rikutud. Lähiajal saame kõik näha, kuidas see hakkab kooskõlas olema saalijalgpalli arengustrateegiaga, mille Eesti Jalgpalli Liit on vastu võtnud.

Esimese hooaja kajastamine videoplatvormidel ja sotsiaalvõrgustikes sai positiivse hinnangu. Kas teisel hooajal on oodata uuendusi turunduse seisukohalt?

Kui esimesel, testhooajal, tegelesime andmete kogumise ja nende analüüsiga, siis nüüd on esiplaanil just turunduslik aspekt. Meie eesmärk ja ülesanne on mitte pelgalt võistlust läbi viia, vaid ka teha see atraktiivseks reklaamiandjatest partneritele. Lisaks kavatseme abistada klubisid ka partnerite ligimeelitamisega oma regioonides. Seega uudsusi ja uuendusi turunduse osas on kindlasti oodata.

Valeri Tšumatšenko

Baltic Futsal Marketingi pressijuht