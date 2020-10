Boriss Šipunov: saame kindlasti kokkuleppele!

Baltic Futsal Marketing jätkab Eesti klubide uueks saalijalgpallihooajaks valmistumise protsessi valgustamist. Eelmises loos rääkisime klubi Narva United töistest argipäevadest, ehkki klubi presidendi Aleksander Dmitrijevi sõnadest kumas läbi ärevustunne, mis puudutab Eesti Jalgpalli Liidu otsust rahvusliku meistrivõistluse reglemendi paranduste osas, mis seavad piiranguid meeskondade osalemisele Baltic Futsal League’i turniiril. Seega on tekkinud küsimusi Boriss Šipunovile, kes on Eesti teise populaarse klubi president ja kellel on tehtud paranduste tõttu samuti oht BFL-i teisest hooajast kõrvale jääda.

Boriss, Narva Unitedi president rääkis meile probleemidest, mis on tekkinud BFL-i teisel hooajal osalemisel seoses mõningate muudatustega Eesti meistrivõistluste reglemendis. Kas see puudutab ka FC Cosmost?

Paranduste tõlgendustest võib järeldada, et see keeld puudutab enamikku Eesti kõrgliiga 2020/21. hooaja meeskondadi. Sellele vaatamata kirjutasime kirja Eesti Jalgpalli Liidule, milles teavitasime liidu juhtkonda oma soovist osaleda BFL-i sõpruskohtumises. Saime ebamäärase vastuse, mis nõuab selgitamist: liidu seisukoht seisneb selles, et BFL-i sõpruskohtumisest saavad osa võtta vaid need klubid, mis on välja valitud „spordi põhimõttel“. Kuidas see toimib, ei ole meile selge. Tuleb välja, et peale meistri ja asemeistri ei saa ükski klubi turniiridest osa võtta FIFA, UEFA ja EJL-i egiidi all.

Miks siis sellised parandused on reglemendis vastu võetud?

Raske öelda. Võimalik, et on olemas tugev ja mitmekülgselt läbi töötatud Eesti saalijalgpalli arengu programm, mis nõuab klubide jõupingutuste täit kontsentreerumist Eesti-siseselt ja EJL-i egiidi all. Täpsema vastuse saamiseks tuleb ilmselt pöörduda Eesti Jalgpalli Liidu poole.

Jah, kuid kuivõrd õiguspädev see otsus on?

Sellel oleks alust, kui ühe või teise klubi osalemisest „pooltevahelistes“ võistlustes sõltuks selle kommertsõiguste realiseerimisega seotud sissetulek, ja kui selle tõttu kannataksid teised Eesti-sisestel võistlustel EJL-i egiidi all osalejad.

Kuid seda olukorda ju pole.

Tõepoolest ei ole, see-eest kuuleme regulaarselt, et saalijalgpall ei huvita kedagi ja seetõttu ei saa see rahastust.

Mil määral on Eesti Jalgpalli Liidu juhatus üldse kaasatud saalijalgpalli arengusse riigis?

Ma ei ole sellest teadlik.

Mida võtate ette olukorra muutmiseks, mis puudutab FC Cosmose BFL-is osalemise piiranguid?

Püüame välja võidelda oma seaduslikku õigust saada rahvusvahelist mängupraktikat, millega saame anda mängijatele võimaluse saalijalgpallis areneda, seeläbi tõstame Eesti meistrivõistluste konkurentsivõimet ja sellest tulenevalt ka meie koondise võitlusvõimet.

Mida kavatsete ette võtta, kui läbirääkimiste teel olukorda muuta ei õnnestu?

Eesti Jalgpalli Liit on avalik asutus ja me kavatseme juhtida avalikkuse tähelepanu saalijalgpalli arengu küsimustele riigis. Iseäranis EJL-i juhtkonna nägemusele kogu spordiala arenguteest läbi kunstlike piirangute seadmise. Loodan, et terve mõistus võidab, kuna me kõik oleme jalgpallikogukonna liikmed ja peame püüdlema selle poole, et kõikide küsimuste üle otsustataks konstruktiivset dialoogi pidades.