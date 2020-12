Boriss Šipunov: meil pole õigust lisastressi tekitada

Baltic Futsal League’i president Boriss Šipunov andis oma kommentaari viimastele uudistele, millest Baltimaade saalijalgpalliringkondades täna rääkitakse.

Boriss, BFL-i ametlikul veebilehel on avaldatud liiga teade teise hooaja alguse edasilükkamisest aprillikuusse.

Jah, selline otsus on tõepoolest vastu võetud. Suhtume täie tõsidusega spordiprotsessi kõigi osalejate ohutuse ja tervise küsimustesse. Jälgime olukorda kõigis regioonides ja pärast põhjalikku analüüsi otsustasime lükata hooaja alguse aprillikuusse. Siin on rida fakte, mida sooviksin meenutada: esiteks on meie peamine ülesanne tagada klubidele võimalus saada rahvusvahelist mängupraktikat, teiseks – me ei tohi rikkuda klubide rahvuslike võistluste plaane. Koroonaviiruse tõttu täiesti luhta läinud 2020. aasta tõttu kannatavad praegu kõik mängude kalendrid – nii UEFA kui ka rahvuslike esivõistluste omad – niivõrd sagedaste muudatuste all ja on niivõrd ebamäärased, et meil lihtsalt ei ole õigust klubidele lisastressi tekitada ega häirida föderatsioone ning rahvusvahelisi organisatsioone oma pragmaatilise aktiivsusega. Oleme valmis alustama ka varem kui aprillis, kuid selleks peab olukord naasma kindlatele rööbastele.

Kui raske oli sellist otsust teha?

Spordi seisukohalt ei tulnud see kergelt, sest suur töö on ära tehtud ja kõik on juba valmis parketil mõõtu võtma. Sporti ümbritseva tavaelu seisukohalt on see elu, protsess, ja me jätkame tööd ning püüame aega mitte raisku lasta, vaid saada igas mõttes veelgi paremaks.

Mis võib tuua teise hooaja alguse varasemale ajale?

Rahvusvaheline mängude kalender ja koroonaviirusesse haigestumise vähenemine liigamängude toimumise regioonides.

Kui palju kulub aega hooaja alguse korraldamiseks, kui olukord ei parane?

Eelnevad kokkulepped kõikide partneritega on juba olemas, seega kahe-kolme nädalaga saame alustada ilma igasuguste lisapingutusteta.

Kas BFL-i läbiviimise formaati tuleb mängude nihkumise tõttu muudatusi?

Me käime ajaga ja sellega, mis meie ümber toimub, kaasas. On olemas Baltic Futsal League’i läbiviimise varuformaat, kuid sellest saame rääkida eraldi, kui otsustame selle kasutusele võtta.

Kas klubide soove formaadi muudatuste osas võetakse arvesse?

Mõistlik dialoog kõikide saalijalgpallist huvitatutega on alati olemas olnud, on ja jääb. Klubide seisukohad on meile väga olulised – see võimaldab vastu võtta kaalutletud otsuseid.

Kuidas tegutseb liiga sunnitud pausi ajal?

Meil on alati midagi teha. Võistluse faktilise korraldamise kõrval on veel hulganisti küsimusi ja ülesandeid, mis on töös. Ja ärgem unustagem, et 2020/2021. hooaja tagant piilub juba järgmine.