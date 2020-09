Boriss Šipunov: BFL – Euroopa tasemel liiga

Baltic Futsal League’i president Boriss Šipunov avaldas arvamust liiga kohta: kujunemispäevadest sai kasvuperiood, mis jätkub vaatamata raskustele, millega on kogu spordimaailm kokku puutunud.

Alustame jooksvatest probleemidest: kuidas läheb Baltic Futsal League’il, kui ümberringi valitseb määramatus ja puuduvad garantiid võistluste alguse kuupäevade osas?

Tõepoolest, oleme graafiku paikapanemise järjekorras kolmandal kohal. Ja kui UEFA juba andis järgmise hooaja eurokarikaturniiride graafiku, siis mõned BFL-is osalevad rahvuslikud saalijalgpalli liidud on alles kalendrite koostamise etapis. Meie seisukoht on ammu välja öeldud ja hästi teada: tunnistame riiklike ja rahvusvaheliste turniiride graafikute prioriteeti BFL-i kalendri ees, nii et kuni me pole saanud kõikide tähtsamate võistluste kuupäevi, ei alusta me oma voorude tähtaegade kooskõlastamist.

Millal see toimuma saab?

Loodan, et juba sellel nädalal asume BFL-i 2020/21 hooaja voorude paikapanemise juurde.

Kas algusaeg on juba paigas?

Lükkasime meie teise hooaja alguse oktoobrist detsembrisse koroonaviirusega seotud olukorra tõttu, mis pool aastat tagasi ei lubanud meil meie esimest hooaega lõpetada. Teame, et rahvuslikel meistrivõistlustel saab selle tõttu olema väga kokkusurutud sügiskalender ja seetõttu oleme valmis hiljem alustama ning hiljem lõpetama.

Esimene hooaeg peatati märtsis, kui võistlused olid täies hoos. Kuidas iseloomustate Baltic Futsal League’i nelja kuu tööd?

Saan iseloomustada mitte nelja kuud, vaid kogu perioodi kuni tänaseni. Alates BFL-i loomisest liigume pidevalt edasi. Pärast reaalse saalijalgpalli seiskumist alustasime esimesena maailmas virtuaalse saalijalgpalli turniiride korraldamist – töötasime välja ja organiseerisime kübersaalijalgpalli liiga, millel on suur tulevik. Uue täiustatuma FIFA VOLTA-21 simulaatori versiooni ilmumisega loodame meie turniiridele Euroopa mõõtme saavutamist.

Kübersaalijalgpall väärib eraldi vestlusteemat. Praegu sooviksime kuulda reaalse saalijalgpalli kohta kujunenud arvamust BFL-i töö valguses.

Hinnang on üsna lihtne: aeg on näidanud, et jalgpallurid tahavad meie liigas mängida ja vaatajad tahavad neid vaadata. Mis saab olla veel parem? Seejuures kogu Balti saalijalgpalli auditoorium kasvab. Me oleme rahul. Leian, et liiga töötab väga professionaalselt. Mõistagi, alati on, mida täiendada ja kuhu pürgida, seetõttu töötab BFL-i korraldustiim juba uuenduste sisseviimise kallal.

Mida tuleb liiga ja klubide vastastikuse toimimise korralduses BFL-i teiseks hooajaks paremaks muuta?

Klubidel on toote loomise juures kohustuslik roll, mis saab olema huvitav nii vaatajate, partnerite kui ka sportlaste endi jaoks. Esimese hooaja osalejad on juba selle mõttega harjunud. Nüüd tuleb liikuda edasi ja tööd edasi arendada, näiteks iga klubi pressiteenistuste tööd aktiviseerides. Rohkem infot – rohkem tähelepanu. Sellest võidavad kõik. Liiga juhtkond näeb juba praegu nii spordiga seotud kui ka organisatsioonilise aspekti kasvu arengusuundi, klubid juba näitavad üles huvi arengu vastu. Koostegutsemises on suur jõud, mis annab tõuke spordiala arenguks Põhja-Euroopa maades.

Milline on klubide juhtide seisukoht seoses kujunenud olukorraga BFL-i mängude tähtaegade kooskõlastamisel?

2020/21 hooaja kalendri arutelu käigus kuulsin olulist asja: nad hindasid positiivselt üksteise püüdlusi organisatsiooniliste raskuste ületamiseks ja väljendasid valmisolekut järgida reglemente, mille liiga on 2020/21 hooajaks välja töötanud. Veel enam, klubide juhid on valmis enda kanda võtma osa läbirääkimiste protsessist, mis näeb ette oma liitudega individuaalse korrapärase mängukoormuse kooskõlastamist, arvestades BFL-i kalendrit. Ning see, uskuge mind, on palju väärt.

Valery Chumachenko

Baltic Futsal Marketingi PR-juht