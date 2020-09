BFM: küberkeskkond – meie territoorium

Agentuuri Baltic Futsal Marketing töö meediakeskkonnas ei lõppenud isegi koroonaviiruse pandeemia ajal. Ajal, kui kogu maailmasport jäi seisma ja suurvõistluste korraldajad lugesid kokku tühistatud mängude tekitatud kulusid, käivitas Baltic Futsal League veel ühe silmapaistva projekti – Balti kübersaalijalgpalli liiga. Võiks arvata, et aastal 2020 on keeruline kedagi küberspordiga üllatada, ent Baltic Futsal Marketing sai sellega hakkama – suvel korraldati maailma esimene ametlik kübersaalijalgpalli turniir FIFA 20. Mängud toimusid Volta režiimis.

Ametlikule hooajale eelnes kolm testpromoturniiri, milles osales üle 20 Baltic Futsal League’i tegevmängija. Kahes nendest turniiridest saavutas võidu Tallinna klubi Cosmos jalgpallur Aleksander Vtorušin, üks võit jäi Artjom Komaško arvele Peterburi klubist AGIO FM.

Kui promoturniirides mängis iga mängija eelkõige enda eest, siis ametlikel Balti kübersaalijalgpalli liiga võistlustel võeti aluseks klubide arvestus ning nimelt AGIO FM-i ja Cosmost peeti selle peamisteks favoriitideks. Lõppkokkuvõttes, Peterburi klubi võitis tiitli tänu Artjom Komaško ja Nikolai Frolovi jõupingutustele. Huvitav on asjaolu, et Frolov ei osalenud promoturniiridel, kuid saavutas võidu liiga individuaalses arvestuses ilmselge edumaaga, kogudes 30 punkti 12 mängus.

Eraldi tasub juttu teha Balti kübersaalijalgpalli liiga auhinnafondist. Kolmikus AGIO FM, Rezekne ja Narva United finišeerunud said auhinnaks ettevõtte Select pallid ja Baltic Futsal League’i treeningmaikad. Treenerid said aga tahvelarvutid. Individuaalarvestuse auhinnavõitjad Nikolai Frolov (AGIO FM), Aleksandr Vtorušin (Rezekne) ja Nikita Jelagov (Rezekne) saavad auhinnaks isikupärase disainiga mängupuldid, mängu FIFA 21 koopia (selle väljalaske hetkeks) ja Play Station Plusi liikmeaega.

Turniir sai nii osalejatelt kui ka pealtvaatajatelt positiivset tagasisidet. Arvestades selle korraldamisest saadud kogemust, on teise hooaja käivitamine kõigest aja küsimus.

Vaatamata sellele, et Baltic Futsal Marketingi ja Baltic Futsal League’i koostöö on kestnud kõigest aasta, võib kindlalt väita, et see oli täis julgeid uuenduslikke ideid, millest enamik aitas projekti edukalt käivitada ning endast teada anda. Juba üsna pea alustab liiga teine hooaeg, mille tarvis Baltic Futsal Marketing valmistab ette järjekordseid ebatavalisi lahendusi ja mis toovad meeldivaid üllatusi nii saalijalgpalli fännidele kui ka spordile tervikuna.

Igor Smirnov

SMM-i esindaja