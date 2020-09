BFL – sõprusliiga

Baltic Futsal Marketing tutvustab jätkuvalt oma lugejatele imelist spordiala minijalgpalli, mille areng meie piirkonnas on juba lapsekingadest väljas. Ootame Baltimaades väga võitlusrohket hooaega. Eelseisva „jalgpallijärgse talve“ üks tähelepanuväärsemaid turniire on Baltic Futsal League’i teine hooaeg. Aga räägime kõigest järgemööda.

2019. aasta oktoobris startis Baltimaade saalijalgpalli keskkonnas ambitsioonikas ja väga perspektiivikas projekt Baltic Futsal League. Suurimal sõprusturniiril, mis korraldajate sõnul pidi koosnema seitsmest voorust ühes ringis koos reisimisega, astus võitlusse kaheksa meeskonda viiest riigist: Eestist, Lätist, Leedust, Venemaalt ja Valgevenest.

Eestit esindasid klubid Cosmos ja Narva United, Lätit Rezekne ja Petrow, Leedut Vytiz ja Gargzdu Pramogos, Venemaad Peterburi AGIO FM, Valgevenet Stalitsa. Juba esimeses voorus selgusid favoriidid. Need olid Leedu Vytiz, Peterburi meeskond ja Valgevene professionaalne tiim, mille koosseisu kuulus särav brasiillane Beto.

Turniiri keskele – märtsi kohtumisteni – jõudsid meeskonnad sensatsiooniliste tulemustega ja viimases kahes-kolmes voorus pidid esikoha pärast võitlema just need tiimid. COVID-19 pandeemia tõi aga kogu maailma rütmilisse spordiellu märkimisväärsed muutused ja meie imeline turniir alguses peatati ning kõigi BFL-is osalevate klubide esindajate augustikuise kohtumise tulemusel ka lõpetati.

Turniiritabel

BFL-i korraldajate ja ennekõike liiga peadirektori Boriss Šipunovi auks tuleb öelda, et tulevikku vaadatakse optimistlikult: kohe-kohe on algamas teine hooaeg, mis peaks tulema esimesest veel eredam ja meeldejäävam. Seniks saame teha esialgse kokkuvõtte.

Esiteks, BFL toimus, kinnitades oma olulisust stabiilse ajakava ja osalejate kompromissitu mänguga. Fännid harjusid uue võistlusega jalgpallikalendris ning hääletasid liiga poolt, vaadates suhtlusmeedias matše ja tipphetki. Ümmargune vaatamiste arv – 100 000 – on selle tõestuseks.

Teiseks on Baltimaades tekkinud tõeline saalijalgpall. Vaatamata suurele punktivahele liiga liidrite ja autsaiderite vahel ei söanda me nimetada Rezekne ja Gargzdu poisse punktikorjajateks: iga meeskond tahab võita ja teeb selle nimel kõik, mis võimalik. See meeldib publikule ja korraldajatele ning aitab näha liiga edasise koostöö väljavaateid praeguste ja tulevaste partneritega.

Kolmandaks näeb liiga juhtkond juba selgelt kasvutendentse nii spordi kui ka organisatsioonilise poole pealt, sest klubid näitavad üles huvi arenemise vastu.

Juba homme räägime, kes ja kuidas muudab BFL-i tugevaks ning atraktiivseks.

TIPPHETKED Cosmos – Narva

Valery Chumachenko

Baltic Futsal Marketingi PR-juht