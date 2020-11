BFL: jälgime liiga kandidaate

Pärast väikest vaheaega rahvuskoondiste mängudes jätkusid Põhja-Euroopa riikide meistrivõistlused. Vaatame viimaste nädalate peamised sündmused põhjalikumalt üle nende võistkondade etteastete valguses, kellele pakub huvi Baltic Futsal League'is osalemise perspektiiv.

Pole saladus, et BFL-i teise hooaja osalejate kandidaatide seas on Skandinaavia maade esindajad. Saalijalgpalli populaarsuse kasv nendes riikides peaks Baltikumi naabreid mängu populariseerimise nimel veel rohkem pingutama panema. Praegune olukord maailmas seda ei soosi, kuid loodame parimat.

Soome liigas jõudsid vaheaja jooksul turniiritabeli vastastele järele meeskonnad, kes on varem mängude edasilükkamistega kokku puutunud. Iseäranis Mad Max Valkeakoskist, kes mängis kaks mängu, milles saavutas sajaprotsendilise tulemuse – PP-70 alistamine (14 : 4) ja külalisvõit Ilvese üle (5 : 1). Kuus punkti kahes mängus võimaldasid Mad Maxil hüpata korraga mitme astme võrra tabelis ülespoole ja jõuda liidrite gruppi – esimese kohani on veel pikk maa minna, kuid teisest võib juba unistada, sest klubi jääb KaDyst maha vaid kolme punkti võrra. Mööname, et Jyväskylä klubil on mängitud kaks mängu vähem, kuid need tuleb veel ju ka võita. Kalendri tahtel pidi KaDy teisipäeval mängima võõrsil klubiga JoSePa, kuid klubi palvel lükati see kohtumine edasi hilisemale ajale, kuna kõik koondise mängijad (keda on KaDys piisavalt) pidid läbima pärast võõrsil mängimist kohustusliku karantiini.

Rootsis toimus möödunud nädalal liidri vahetus. Turniiritabelit juhtinud Göteborg kaotas koduses mängus ootamatult ühele autsaideritest – klubile Liberte (2 : 4) – ja seejärel alistus võõrsil mängides Örebröle (2 : 3). Seda võimalust ootas eelmise aasta meister Hammarby, kes võttis kuus punkti kuuest – kodus kukutati otsene konkurent Eskilstuna (8 : 4), võõrsil aga Buros AIK (6 : 2). Seega, Stockholmi klubi mitte üksnes ei jõudnud vastastele järele, vaid saavutas ka esimese koha, minnes Eskilstunast kahe punkti võrra ette. Ilmselge, et Leedu Vytise vastane Meistrite liigas on suurepärases vormis ja kuu lõpus ootab meid haarav mäng. Veel üks hooaja favoriite Uddevalla ei saa endiselt kiidelda oma etteastete stabiilsusega, kuid ei lase liidripositsioonil olevat klubi endast kaugele – vaatamata viiendale kohale jääb klubi Hammarbyst maha vaid viie punkti võrra. Uddevallal olid kõik šansid olukorra parandamiseks, kui nad oleks saavutanud võidu ühe konkurendi – Eskilstuna üle, kuid mäng lõppes viigiga (5 : 5). Ehkki juba lähimas voorus võõrustab Uddevalla tipus olevat Göteborgi ja neil on head võimalused nendest tabelis ette jõudmiseks.

Möödunud nädalavahetusel algasid Taani meistrivõistlused – 16 meeskonda, kes on piirkonna põhjal kaheks grupiks jagatud, alustasid oma maratoni kulla poole, mis annab õiguse osaleda UEFA Meistrite liiga järgmisel hooajal. Eelmise aasta võitja Gentofte alustas hooaega üsna ootamatult koduse viigiga mängus LA 12 vastu (3 : 3), revanšeerides alles pärast vaheaega. Võrdlusena lammutasid meistrid eelmisel hooajal vastase koost seisuga 11 : 1, saavutades suurima võidu meistrivõistlustel. Juba 25. novembril seisab Gentoftel ees Meistrite liiga mäng Jerevani Leo vastu, kes muuseas lõi meeskonna välja möödunud aasta kõige mainekama Euroopa turniiri mängudest. Taanlased peavad kahtlemata oma mängu kallal kõvasti tööd tegema, kui tahavad loota järgmisesse vooru pääsemisele.

Igor Smirnov