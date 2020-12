Baltikumi saalijalgpall viirusevastases maskis

Baltic Futsal Marketing uurib, kuivõrd keeruline on olukord Balti riikides ja millal on oodata meistrivõistluste taastumist: kurikuulus koroonaviiruse infektsioon osutus järjekordselt 2020. aastal saalijalgpallist tugevamaks. Tänaseks jätkub hooaeg ainult Leedus.

Meistrite liiga eelvooru mängud ja nendele järgnenud loosimine jäid sisuliselt viimasteks eredateks sündmusteks Baltikumi saalijalgpalli maailmas sellel kalendriaastal. Läti Jalgpalliliit teatas praktiliselt kohe pärast Petrowi mängu Slovakkia Lučeneciga, mis lõppes kahetsusväärse lüüasaamisega lisaajal, hooaja peatamisest määramata ajaks. Mingeid konkreetseid kuupäevi ei avaldatud, kuid kuna eriolukord on riigis väljakuulutatud kuni 11. jaanuarini, siis enne seda tähtaega ei tule saalijalgpalli naasmine isegi kõne alla. Mängijate sõnul läksid paljud juba ametlikult jõuluvaheajale ja isegi treeningud toimuvad säästvas režiimis – füüsilise vormi hoidmiseks. Seega lõppes 2020. aasta Läti saalijalgpalli jaoks 8. detsembril, pärast rahvuskoondise mängu hispaanlastega kvalifikatsiooniturniiri esimese vooru raames Euroopa meistrivõistluse eel. Lätlased said ettearvatavalt lüüa ilmselgete favoriitide käest – 0 : 7, ehkki kohati näitasid üsna head mängu.

Sarnane stsenaarium kujunes ka Eestis – pandeemia tõttu on meistrivõistlus katkestatud ja sellel aastal ei saa saalijalgpalli fännid enam millegagi arvestada. Planeeritakse, et hooaeg taastub 6. jaanuaril, kusjuures kõmulise mänguga: Tallinna Cosmos võõrustab viienda vooru raames Viimsi Smsraha. Meenutagem, et meeskonnad pole veel punkte kaotanud ja jagavad esimest kohta turniiritabelis. Suure hulga edasilükatud mängude tõttu peaks jaanuar väga tihedaks kujunema: meeskondadel tuleb mängida lausa 3–4 päeva tagant. Näiteks, kuues voor stardib juba 8. jaanuaril, 13. jaanuarile on planeeritud neljanda vooru edasilükatud mäng Sillamäe ja Narva Unitedi vahel, 16. jaanuaril aga mängivad meeskonnad seitsmenda vooru mänge. Briti Boxing Day Eesti analoog saab paljuski otsustavaks kohtade jaotuses regulaarses meistrivõistluses, sest just jaanuaris on oodata favoriitide silmast silma kohtumisi: Cosmos ja SMSraha viivad sellel lõigul läbi mõlemad oma mängud, Narval on aga ees väljasõidud Tallinnasse ning Viimsisse.

2020. aasta lõpus rõõmustavad fänne saalijalgpalli mängudega ainult Leedu meeskonnad, vähemalt praeguseni pole selles riigis meistrivõistluse katkestamist planeeritud. Vytise presidendi Darius Gurskise sõnul on kõik klubi tegevused liiduga kooskõlastatud, liit aga tegutseb järelevalveorganite soovituste alusel. Kalendriaasta lõpuni peab Leedus veel kaks vooru toimuma – 19. ja 29. detsembril, esimesed mängud 2021. aastal aga on määratud 2. jaanuarile. Turniiritabelis säilib veel kaksikvõim: muutmatu riiklik meister Kaunase Vytis ja Vip Mažeikiai linnakesest kogusid 12 punkti neljas mängus, nende isiklik kohtumine lükkus aga edasi teadaolevatel põhjustel. Tasub märkida, et Kaunase klubi jättis kolmes nendest mängudest oma väravad lukku: 4 : 0 Gargzdu Pramogose vastu, 5 : 0 Akmene vastu ja 4 : 0 Turbotransfersi vastu.