Baltikumi saalijalgpall: kuidas on lood naabritel?

Saalijalgpalli meistrivõistluste seis Leedus ja Lätis on diametraalselt vastupidine: esimesed alustasid esivõistlust teistest kõige hiljem, ent klubid peavad veel tempole vastu, mängides pea iga nädal kahe mängu kaupa, teised aga katkestasid meistrivõistlused juba novembris ning nende edasine saatus pole siiani selge. Baltic Futsal Marketing annab üksikasjaliku ülevaate saalijalgpalli praegusest seisust nendes Balti riikides.

Rääkides Leedu meistrivõistlustest, mõtleme nii või teisiti Kaunase Vytise peale, kes esindab väärikalt oma riiki ja BFLi UEFA Meistrite liigas. Leedu tugevaim klubi on juba läbinud Euroopa kõige mainekama klubivõistluse kaks vooru, lüües turniirilt välja Rootsi Hammarby ja Saksa Hohenstein-Ernstthali. 1/8-finaalis seisab Kaunase esindajail ees kõige tõsisem katsumus – kohtumine Venemaa Gazprom-Ugraga. Meistrite liigas osalemise tõttu lükkus rida Vytise mänge meistrivõistlustel edasi, seega tänase päeva seisuga on Kaunase klubi mänginud kõigest kümme mängu võimalikust 16-st. Väiksem mängitud mängude arv on peamiseks põhjuseks, miks Vytis tabelit ei juhtinud, jäädes Jonavos Vikingaist maha kuue punkti võrra. Vaevalt et keegi tõsimeeli arvab, et valitsev meister ei kõrvalda seda puudujääki – neil on varuks neli mängu. „Viikingitele“ au andes tasub märkida, et nad on praegu ainsaks klubiks, kes on suutnud sellel hooajal vastaselt raevukalt punkte röövida (jaanuaris peetud mäng lõppes viigiga 2 : 2). Ja ka üldjoontes pole Jonavast pärit klubi sel hooajal kaotusekibedust tunda saanud – kümme võitu ja neli viigitulemust.

Saksamaalt naastes liitus Vytis hoogsalt rahvuslike esivõistluste võiduajamisega, saavutades kaks absoluutset võitu – 7 : 2 Turbotransfersi üle kodus ja 6 : 0 Panevėžys-Sportiduse üle võõrsil. Ehkki veebruaris on oodata järjekordseid edasilükkamisi Vytise eesseisva visiidi tõttu Venemaale 20. veebruaril.

Turniiritabeli alumises osas käib veel võrdlemisi tihe võitlus – vahe seitsmenda ja kümnenda koha vahel on mõõdetav ühe võiduga, arvestades aga, et klubidel on ebavõrdne mängitud mängude arv, siis on lähimates voorudes oodata suurel hulgal ümberpaigutamisi.

Kui Leedus on fännidel vedanud ja nad on saanud jälgida kohalike meistrivõistluste pöördeid ja Vytise etteasteid Meistrite liigas, siis Lätis on rahvuslikud esivõistlused juba pea kaks kuud pausil. Ainsaks vahelduseks saalijalgpallifännidele oli Petrowi mäng Meistrite liigas Slovakkia Luceneci vastu, samuti kaks rahvuskoondise mängu Euro-2022 valikturniiri raames.

Detsembris jäid lätlased tulemusega 0 : 7 alla Hispaaniale, eelmisel nädalal aga kaotasid minimaalse seisuga Sloveeniale, kuid arvestades olukorda võtsid lätlased tulemuse 0 : 1 vastu võrdlemisi vaoshoitult. „Mängust oli näha, et me ei olnud kõige paremas vormis – koostöö lõppes suuresti pärast kolmandat-neljandat söötu, edasi järgnes praak, seega suurema osa ajast olime sunnitud kaitses olema,“ rääkis pärast mängu Läti koondise ja klubi Petrow jalgpallur Maksim Sen. „Leian, et vastane on juba eos kõikides komponentides meist taseme poolest üle, praeguse olukorra tingimustes aga, kui oleme kaugel optimaalsest konditsioonist, oli seis meie jaoks kriitiline. Kuid isegi vaatamata sellele õnnestus meil üsna hästi mängida ja saavutada väärikas tulemus. Paljuski tänu kaitse ladusale tegevusele ja meie väravavahile Aigars Bondarsile, kes saatis selles mängus imesid korda. Nähtavasti oli see sel hetkel meie maksimum,“ võttis Sen lüüasaamise kokku.

Läti meistrivõistluste jätkumise perspektiivid on veel üsna hägused, arvestades, et Läti valitsus pikendas eriolukorda aprillini. Sellele vaatamata on tõenäoline, et üsna varsti langetatakse konkreetne otsus: „Praeguseks hetkeks on meistrivõistluste jätkumise küsimus õhus. Otsus selle jätkumise või tühistamise kohta võetakse tõenäoliselt vastu tuleval nädalal. Minu jaoks jääb ausalt öeldes saladuseks, kuidas saab kujunenud olukorras keelata konkreetset spordiala, samal ajal kui teised spordialad jätkavad tegutsemist, olgugi et piirangutega,“ väljendas Sen oma nõutust.

Seega võimalik, et Läti saalijalgpalli saatus selgub juba lähiajal. Ning kui juhtkond võtab vastu otsuse meistrivõistluste tühistamise kohta, siis jääb saalijalgpalli austajatel üle kalendris ringe ümber tõmmata vaid rahvuskoondise mängude kuupäevadele, mis toimuvad igal juhul õigel ajal. Euro-2022 kvalifikatsiooni kolmas etapp lõpetatakse kevade jooksul, kuid vaevalt et Läti koondisel on šansse täisväärtuslikuks võitluseks, kui mängijad on jäetud ilma võimalusest mängida ja vormis püsida.