Baltic Futsal Marketing: teeme spordi kirevaks

Eelmistes artiklites, milles rääkisime sellise toreda mängu nagu saalijalgpall arengust meie regioonis, jõudsime selle spordiala populariseerimise teemani. Baltic Futsal League’i loomine oli suur ja ajalooliselt õige samm: mängijad vajavad kompromissitu konkurentsi vaimu ning väärtuslikku rahvusvahelist kogemust, klubide juhtkond vajab platvormi, et realiseerida oma elutöö arengule suunatud ambitsioonid, ja BFL-i peamine kasusaaja on fänn – suurejoonelise sõu tarbija. Kuid! Selline ettevõtmine tuleb veel luua, tuleb käed külge ja pea tööle panna, et teha ka kõige tavalisemast matšist unustamatu sündmus. Seega lubage tutvustada: Baltic Futsal Marketing – tõhusate tehnoloogiate ettevõte, mis lisab spordile volüümi, värve ja stiili.

BFM pole lihtsalt Baltic Futsal League’i partner. BFM on kogu võistluse jõud ja tugi. Väga lühikese ajaga suutsid meie spetsialistid muuta ambitsioonika idufirma atraktiivseks projektiks, millest räägitakse mitte ainult Baltimaades, vaid ka teistes riikides.

Nagu me juba maailmale kuulutasime, on saalijalgpall üks kõige dünaamilisemaid meeskonnaspordialasid ja selle eeliste demonstreerimiseks sai kaasatud ettevõte InStat, kes on tuntud oma üliprofessionaalse lähenemise poolest spordisündmuste jäädvustamisele. Kõik Balti Futsal League’i kohtumised filmiti kaameratega neljast punktist, mis võimaldas nautida vaatemängulisi kombinatsioone ja kauneid väravaid erinevate nurkade alt. Pealegi oli üks kaameratest pidevalt sündmuste keskel: fännide seas, väljaku servas või isegi varumeeste pingil! Kõigist kohtumistest tehti otseülekandeid BFL-i ametlikes kanalites, nii et fännidel oli mobiilseadmete abil kohene juurdepääs oma lemmikmeeskonna matšidele nii kodus kui ka teel olles. Turniiri kajastus oleks puudulik ilma otseste osalejate arvamuste ja emotsioonideta, mistõttu said mängijate ja treeneritega otseülekanded mängude vaheaegadel ning kohe pärast nende lõppu meeldivaks traditsiooniks, mis võitis kohe BFL-i vaatajate südamed.

Baltic Futsal League’i üks olulisemaid eripärasid on kogu väljakul toimuva talletamine ja edaspidine analüüs. InStati professionaalsed analüütikud tegid iga matši kohta põhjaliku kokkuvõtte, mille tulemusena said treenerid ja mängijad tohutul hulgal kasulikku teavet mitte ainult oma individuaalsete ja meeskondlike, vaid ka vastase tegemiste kohta. Treenerid muutsid saadud info tõeliseks taktikaliste ideede relvaks mängude ettevalmistamisel. Fännide käsutuses on ka üksikasjalik statistika – pärast iga kohtumist avaldatakse mitte ainult põhinäitajad (väravad, rikkumised jms), vaid ka detailsed andmed võidetud kahevõitluste, täpsete söötude ja isegi edukate triblamiste kohta. Kunagi pole olnud lihtsam teada saada, kes mängijatest oli väljakul kõige tõhusam!

Meistrivõistluste jätkudes muutus BFL Baltic Futsal Marketingi meeskonna jõupingutuste abil meediaruumis üha enam äratuntavaks: otseülekannete ja kokkuvõtete vaatamiste arv kasvas pidevalt ning vaid kolme kuu jooksul alates esimesest matšist ületas videosisu vaatamiste arv 100 000 piiri. See näitaja saavutati muu hulgas tänu aktiivsetele suhtlusvõrgustikele, mis kasvatasid oskuslikult huvi liiga vastu. Projekti ametlikes kanalites avaldati mitte ainult kohtumiste statistikat, aktuaalseid intervjuusid ja eksperthinnanguid, vaid oma koht leidus ka temaatilistele meelelahutuspublikatsioonidele, mis meeldisid saalijalgpalli fännidele. Arvestades Baltic Futsal League’i paljurahvuselisust, postitatakse materjal lisaks Euroopa publikule tuttavatele veebilehtedele ka Venemaa ja Valgevene publiku lemmikplatvormidele. Ja see pole veel kõik ...

Valery Chumachenko

Baltic Futsal Marketingi PR-juht