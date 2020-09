Baltic Futsal Marketing: oleme alati lähedal

Möödunud suvel täienesid Baltic Futsal League’i meediavahendid mobiilirakendusega. Tänu Baltic Futsal Marketingi koostööle FanAppsiga saab nüüd iga saalijalgpallifänn jälgida lemmikmeeskonna mängu mistahes paigast üle maailma. Rakenduses on alati kättesaadavad intervjuud mängijate ja treeneritega, ekspertide arvamused ning ülevaatlikud kavad. Uuest hooajast saavad kasutajad nautida ka eksklusiivset sisu, mis on loodud just selle rakenduse tarvis.

Peale selle on plaanis korraldada mobiilirakenduse platvormil regulaarseid viktoriine saalijalgpalli ajaloo ja Baltic Futsal League’i võtmesündmuste tundmise peale. Neile aga, kes soovivad keskenduda ainult uudistele oma lemmikmeeskonna kohta, on olemas mugav klubifiltri funktsioon – selle sisselülitamisel kuvavad telefoni ekraaniteavitused kasutajale üksnes teda huvitavat teavet. Seega, laadige alla mobiilirakendus Baltic Futsal League ja olete kursis kõigi aktuaalsete liigauudistega.

Veel üheks edukaks Baltic Futsal Marketingi ettevõtmiseks Baltic Futsal League’i käivitamisel on olnud partnerlus rakendusega Viber, millest sai turniiri ametlik suhtluskanal. Viberi disainerid töötasid liiga jaoks välja ainulaadse sticker pack’i, mis peegeldab erinevusi osalejate-klubide vahel, keda siiski ühendab kirg saalijalgpalli vastu. Suhtluskanali auditoorium võttis sticker pack’i positiivselt vastu ja selle allalaadimiste arv ületas 100 000 piiri!

Baltic Futsal Marketingi eraldiseisvaks saavutuseks said reklaamimisvõimalused, mis on ligipääsetavad liiga partneritele. Reklaami paigutamine mängude ajal LED-piiretele osutus tõeliseks läbimurdeks: eredad reklaambännerid köitsid lisaks mängu külastanud publikule ka internetipubliku tähelepanu, kes vaatasid saalijalgpalli otseülekandes või järelvaatamises.

Kokkuvõttes, vastavalt Baltic Futsal League’i ametlikule YouTube’i kanalile vaadati esimese hooaja mänge erinevatest maailma nurkadest Eestist Brasiiliani, Poolast USA-ni ja suisa Tšiilis ning Argentinas! Arvestades asjaolu, et üle poole YouTube’i kanali koguauditooriumist moodustavad maksevõimelised vaatajad vanuses 25 kuni 34 aastat, jäid reklaamijad rahule mitte ainult reklaamipaigutusega LED-piiretel, vaid ka sponsorireklaamiga otseülekandes.