Baltic Futsal League’i eestvedajad: Boriss Šipunov

Baltic Futsal Marketing jätkab Baltic Futsal League’i teemaliste lugudega. Meie tähelepanu fookuses on liigamängudes osalejad, liiga kaaslased ja loojad: klubid, ühendused ning loomulikult inimesed. Iga eduka ettevõtte kõige väärtuslikum ressurss on ju selle personal.

Tänase artikli kangelane on BFL-i innustaja ja organisaator Boriss Šipunov. Seesama Šipunov, kes tõi 2007. aasta augustis Eestisse galamängule Venemaa jalgpallistaaride rahvuskoondise, kelle nimed on tuntud üle kogu spordimaailma. Seesama Šipunov, kes panustab anonüümselt juba pikki aastaid oma isiklikke vahendeid Eesti jalgpalli ja futsali arendamisse. 43-aastase ettevõtja tegevustele Eesti spordi hüvanguks tuleb veel hinnang anda, kuid juba praegu võib öelda, et Šipunov on küllaltki silmatorkav isiksus, keda tuntakse mitte ainult Eestis, vaid ka piiri taga. Seda võivad kinnitada näiteks maailma tugevaima futsaliliiga Hispaania LNFS-i president Javier Lozano ja tuntud Barcelona futsalitreener Miguel Andres, kes on avaldanud Šipunovile tänu futsali arendamise ning populariseerimise eest Põhja-Euroopas. Nii arvavad Soome futsaliliiga peadirektor Jyrki Filppu ja Soome rahvuskoondise treener Miko Martic, kes avaldasid samuti oma tänu Boriss Šipunovile uue Balti futsali ühingu BFL-i loomise eest.

Tänapäeval peame tihtipeale kuulma ettevõtjatelt, et nende ööpäevas on 25 tundi. See toob naeratuse näole neile, kes töötavad Šipunoviga: Borissi kolleegid on veendunud, et tema kavas puudub päeva- ja öögraafik sootuks. Selline andumus ei saa mitte tuua edu ja selle tulemuseks on lisaks oma sportlike ambitsioonide rahuldamisele (Šipunov on Tallinna FC Cosmose president) ka ühiskondlik tegevus. 8. septembril asutati esimene futsali- ehk saalijalgpallikool Eestis. Projekti algataja ja peakorraldaja on seesama FC Cosmose president Boriss Šipunov. Tema kooli avamisele pühendatud deklaratsioonis olid ja on endiselt kaks peamist eesmärki: harida Eestis esimesi futsalimängijaid juba varasest lapsepõlvest ja pakkuda sellele spordialale täiendavat edendamist Eestis. Praegu on koolis kaks vanuserühma: aastatel 2006–2007 ja 2008–2009 sündinud. Vanemas rühmas treenib kogenud treener Aleksander Zavjalovi juhendamisel 12 noort. Aastatel 2008–2009 sündinute võistkonnas on 21 noort sportlast. Selle vanuseklassi treenerid on Oleg Kaljurand ja tema abiline Stepan Tšernousov. Eesti esimese futsalikooli õpilased mängivad edukalt kodustel ja rahvusvahelistel võistlustel, mis tähendab, et sellel spordialal on riigis tulevikku.

Siin on Eesti jalgpalli ühe kõige autoriteetsema isiku Sergei Pareiko sõnad, kellega koos mängis Šipunov noortekoondises: „Eesti spordil on vedanud, et riigis on selliseid pühendunud inimesi nagu Boriss Šipunov. Kõik tema tegevused on suunatud jalgpalli ja futsali arendamisele ja populariseerimisele. Ta on igati pühendunud ja teab täpselt, mida soovib saavutada. Ta on nii president, metseen kui ka perekonnainimene, kes jõuab panustada ka oma poja tulevikku selle põhjal, mida ta ise on jalgpallist ja ümbritsevast keskkonnast õppinud.”

Liigat ootab ees pikk ja loodetavasti edukas teekond eesotsas oma juhiga, kelle optimismil ning töövõimekusel pole piire. Ja meid ootab ees intervjuu Boriss Šipunoviga futsalit puudutavatel päevakajalistel teemadel.

Valery Chumachenko

Baltic Futsal Marketingi PR-juht