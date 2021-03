Balti saalijalgpall: hüvasti, Vytis… tere, Žalgiris!

Balti riikide meistrivõistlused lähenevad oma loogilisele lõpule – Eestis ja Leedus on jäänud korraldada loetud hulk mänge, Läti aga alles püüab oma esialgsele graafikule järele jõuda, seda seoses pikaajalise vaheajaga. Baltic Futsal Marketing võtab üksipulgi lahti asjade praeguse seisu Balti meistrivõistlustel.

Möödunud nädalavahetuse peamine sündmus toimus vaieldamatult Leedus, kus meistrivõistluste regulaarosa on de facto lõpetatud ja vaid Vytisel, kes võttis osa Meistrite liigast, on jäänud mängida mõned edasilükatud mängud. Ehkki lõpetama hakkab Kaunase klubi meistrivõistlusi juba uue nime all. Möödunud laupäeval mängis Leedu meister Šiauliai vastu juba uue Žalgirise logoga rinnal. Nüüdsest kuulub mitmekordne Leedu esivõistluse meister kuulsa klubi süsteemi, mis on Balti riikide saalijalgpallis kahtlemata suur samm edasi. Veel sügisel märkis Vytise president Darius Gurskis ära fakti, et klubi on saavutanud oma lae ja vajab hüpet kvaliteedis, milleks saabki olema Žalgirise süsteemiga liitumine. Arvestades mõlema poole ambitsioonikust, ootame kannatamatult uudiseid eesmärkide osas, mis püstitatakse Kaunase meeskonnale nii järgmisteks Meistrite liiga kui ka Baltic Futsal League’i võistlusteks. Seni on aga Žalgiris pidanud ajaloo esimese kohtumise Leedu meistrivõistlustel, kus ei jätnud sümboolselt Šiauliaile ühtegi võimalust – 14 : 2. Hooaja lõpetamiseks on Leedu meistril jäänud mängida kaks võõrsilmängu Jonavos Vikingai ja Vipiga.

Eesti meistrivõistlustel sai eelmisel nädalal teatavaks teise poolfinalisti nimi. Nagu oli ka oodata, sai Narva United kodus tulemusega 5 : 0 jagu Tartu Maksimumist, mis tagas talle teise koha turniiritabelis. Lõppvoorus seisab Unitedil ees kodune kohtumine Viimsi Smsrahaga, kes jätkab rekordite uuendamist – suur võit võõrsil Sillamäe Silmeti üle (14 : 3) võimaldas valitseval meistril jõuda hooaja jooksul 100 löödud värava verstapostini. Smsraha mängijate snaiperioskused on tõepoolest kiitmist väärt – keskmiselt lööb meistrivõistluste liider kaheksa väravat mängu jooksul. Võidu korral Narva üle lõppvoorus jõuab Viimsi unikaalse saavutuseni – läbida meistrivõistlused ilma punktikaotusteta. Ehkki vaatamata motivatsiooni puudumisele vaevalt et United vastasele kerget mängu pakub. Üsna tõenäoline, et neil kahel meeskonnal tuleb omavahel kohtuda play-off'is ja selle taustal tekitab nende kohtumine lõppvoorus tohutut põnevust. Hea hoo sai enne play-off’i algust sisse Tartu Ravens, „kaarnate“ arvel on neli võitu neljas mängus ja vaid üks lüüasaamine viimases seitsmes mängus (Ravens jäi oodatult alla Viimsile). Tartu klubil on suurepärased võimalused kolmanda koha saamiseks – jäädes Cosmosest ühe punkti võrra maha, on neil üks mäng varuks. Lõppvoorus seisab neil ees võitlus Maksimumiga Tartu derbi raames, võistluste regulaarosa lõpetab aga Ravens mänguga Unitedi vastu Narvas.

Läti Petrow, kes on oma vastased meistrivõistlustel koost lahti võtnud, sai möödunud nädalavahetusel esimest korda lüüa. Läti meister jäi kodus tulemusega 1 : 3 alla peamisele vastasele Jekabpilsile, tuues seeläbi võitlusesse esikoha eest intriigi tagasi. Petrow on endiselt esikohal, edestades Jekabpilsi kolme punkti võrra, kuid olles seejuures ühe mängu võrra rohkem mänginud. Seni pole õnneks läinud Baltic Futsal League’i teisel lätlasest osalejal Rezeknel, kes lõpuks saavutas oma esimese võidu, milleks tal kulus kaheksa mängu – möödunud voorus alistati Salaspils (4 : 3). Rezekne on turniiritabelis eelviimasel kohal, kuid võimalik, et hooaja kolm esimest punkti turgutavad jalgpallurite vaimu ja nad saavad veel mitmel korral oma rohkearvulisi fänne rõõmustada.