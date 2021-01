Balti saalijalgpall: Eesti ja Leedu sensatsioonide lainel!

Baltic Futsal Marketing harutab lahti viimaseid sündmusi Balti riikide saalijalgpalli areenidel. Samal ajal kui Lätis kehtib rahvuslike meistrivõistluste mängude keeld, läheneb Eestis ja Leedus halastamatult otsustavate mängude aeg.

Valitsev Eesti meister Viimsi Smsraha astus tõsise sammu meistrivõistluste võitmise suunas, olemata sel hooajal endiselt kaotusekibedust maitsnud. Möödunud nädalal said meistrid jagu ühest peamisest konkurendist – Narva Unitedist, kusjuures võit saavutati suure tahtejõuga: mängu keskpaigaks jäi Viimsi seisuga 2 : 3 maha, kuid suutis siiski saavutada võidu seisuga 5 : 3. Seega on meistrivõistluste liider hooaja kuues mängus kogunud juba 18 punkti. Sellel nädalal seisab Viimsil ees tervelt kaks mängu Tallinna Cosmosega ja tõenäoliselt on need mõlema meeskonna jaoks võtmetähtusega. Pealinna klubi võttis pärast kindlat algust veidi hoogu maha ja pole suutnud juba kaks vooru järjest võita. Sensatsioonilisele lüüasaamisele Sillamäel (4 : 7) järgnes kodune viik Tartu Maksimumiga (4 : 4) – mäng hoidis pinget üleval kuni lõpuvileni ja kaalukauss võis kalduda mõlemale poolele. Külalised juhtisid mängu kahel korral, „kosmonaudid“ võrdsustasid seisu kaks korda, lõpupoole rebisid isegi ette, kuid eduseisu säilitada ei suutnud. Ilmselge, et Cosmosel on vastupidavuse varu olemas ja kõige olulisemad hooaja mängud on veel ees, kuid kaks mängu Viimsi Smsraha vastu sel nädalal annavad vastused paljudele küsimustele Tallinna klubi perspektiivide osas sel hooajal.

Pärast võitu Cosmose üle oodati Sillamäe Silmetilt imesid ka mängus Narva Unitedi vastu, kuid ehk said eelmise vooru kõige suurema sensatsiooni autoritest nendesamade ootuste pantvangid – meeskond kaotas Narvas suurelt (4 : 11), kusjuures kolm neljast võõrustaja väravast löödi kohtumise lõpus, kui mängu tulemus oli juba kõigile ilmne. Tasub märkida, et kuumad tervitused Unitedile andis edasi Stanislav Bõstrov, kes eelmisel aastal ka ise Narva Unitedit esindas – tema arvel on kübaratrikk endise klubi väravasse. Kolmapäeval kohtuvad United ja Silmet taas parketil, seekord juba Sillamäel, kus toimub neljanda vooru edasi lükatud mäng ja võib kindlalt oletada, et pärast sellist tugevat kõrvakiilu saab peremeeste motivatsioon olema ülisuur. Pärast mängu Narva Unitediga seisab Silmetil eeloleval nädalavahetusel üheksanda vooru raames ees keeruline mäng Tartu Ravensi vastu, kes pole mänginud alates 8. jaanuarist. Sillamäe klubi on viimases kuues mängus vaid ühe korra Tartust jagu saanud, ühel kohtumisel aga andis alla suisa seisuga 0 : 6. Ravens on praegu kolme punktiga turniiritabeli lõpus, kuid nad on ka peamiste konkurentidega võrreldes kolm mängu vähem mänginud, seega vajavad nad punkte kui õhku. Ükskõik milliseks seis ka ei kujuneks, Sillamäel on 30. jaanuaril oodata vaatemängulist lahingut.

Liigume Leetu, kus Baltikumi saalijalgpalli kõige dünaamilisemad meistrivõistlused on tempot veidi kahandanud, kuid pole siiski veel katkenud, mis kahtlemata teeb neile au. Valitseva meistri ja hiljutise Meistrite liiga 1/16-finaali triumfaatori Kaunase Vytise viimased mängud lükati edasi ja seetõttu ei näe turniiritabelit uurides neid esikohal. Veelgi enam, veel enne Meistrite liiga mängu Saksa Hohenstein-Ernstthaliga kaotas Vytis esimest korda punkte rahvuslikel meistrivõistlustel, mängides klubiga Jonavos Vikingai koduparketil viiki 2 : 2. Just „viikingid“ troonivad turniiritabelis 28 punktiga 12 mängust, samal ajal kui BFL-i esindajal Vytisel on 22 punkti kaheksast mängust, mis on faktiliselt kolmas tulemus. Teist kohta hoiab VIP, mis on neljast mängust koosneva kaotusteta seeria tulemus – 2021. aastal pole Mažeikiai klubi veel kaotanud (kolm võitu ja üks viik). Veel üks Baltic Futsal League’i osaleja – Gargždų Pramogos – hakkab pärast ebaedukat meistrivõistluste algust järk-järgult taastuma ja tunneb end turniiritabeli keskosas juba kindlalt, olles kogunud 17 punkti 12 mängust. Gargždai meeskond suutis isegi Vytise võitlema panna, juhtides vahepeal mängu 1 : 0, kuid jäi siiski seisuga 1 : 2 alla, lastes viimasel minutil otsustava palli väravasse. Võidu tõi meistritele Lukas Sendžikase täpne löök. Eelseisvas voorus seisab Gargždų Pramogosel ees võitlus hoo üles võtnud VIP-iga, kes ilmselgelt ei kavatse oma võiduseeriat katkestada. Rääkides seeriatest, ei saa mainimata jätta Turbotransfersi kauaoodatud võitu. Võistkond kogus esimest korda hooaja jooksul kolm punki mängus Dainava vastu (7 : 6). Ehkki see ei aidanud neil viimaselt kohalt lahkuda, ei tundu see ülesanne enam nii lootusetuna kui varem.