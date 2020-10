Ameerika saalijalgpall kui väljakutse tervele kogukonnale

Baltic Futsal Marketing jätkab Teile suurepärase spordiala tutvustamist, mis ühendab endas parimaid külgi jalgpallist, hokist, korvpallist ja käsipallist. Täna tuleb juttu revolutsioonist, mida plaanitakse korraldada USAs. Muuseas, siin pole mingit poliitikat, ainult sport, kus alussambaks on konservatiivsus reeglite suhtes.

See suursugune ja šokeeriv plaan sündis juba kindlapeale vähemalt seitse aastat tagasi. Ühel ilusal päeval panid helged pead turundusteenistusest MLS tähele, kuivõrd aeglaselt vallutab jalgpall Ameerika areene, mis “kannatasid” oma üüratu suuruse pärast. Isegi 1994. aasta meistrivõistlus ei andnud soovitud hoogu „number üks“ spordi arengule Ühendriikide territooriumil. Ameerika jalgpall, pesapall ja korvpall ei ole oma positsioone loovutanud, ja muuseas, kuni tänase päevani on jäänud pea 200-miljonilise auditooriumi tähelepanu favoriitideks. Just siis sündiski idee – luua mänguline supervaatemäng, ühendades ühte tervikusse ülemaailmselt populaarse jalgpalli ja USAs superpopulaarsed korvpalli ning hoki. Novaatorite pilgud pöördusid saalijalgpalli poole, mis juba vastas paljudele kavatsetu nõudmistele ja osalise reeglite reformimise järel oleks saanud uueks publikumagnetiks…

Professionaalse Ameerika Saalijalgpalli Liiga (PFL) loomiseks valmistati ette meeldivate üllatuste assortii, mis olid adresseeritud mängu „viis viie vastu“ austajatele. Tõsiste investeeringute ja spetsialistidest kuni tippastme juhtideni koosneva muljetavaldava professionaalide meeskonna targa lähenemise olemasolu tõotas Liigale enneolematut edu. Peamiseks uudiseks osutus see, et PFL kavatseb kutsuda oma lipu alla kuulsaid jalgpalli brände. Teatati, et Barcelona avab ekstra mängudes osalemiseks oma frantsiisi New-Yorgis, teistes linnades aga tekivad omamoodi saalijalgpalli vennad Beneficios ja Madridi Atletico. Lisaks vohasid meedias kuulujutud selle kohta, et korvpalli brändide omanikud, nagu LA Lakers, Orlando Magic ja Chicago Bulls sooviksid samuti müüa frantsiisi neile, kes ei vii nende mainet saalijalgpallis alla. Millisel kujul see toimuma hakkab ja miks pole siiamaani toimunud – ei ole seni teada. Selge on üks – PFL ehitatakse üles tuntud Põhja-Ameerika professionaalsete liigade, selliste nagu NBA, NHL, MLB, NFL ja MLS, lekaalide järgi. Võistlussüsteemi hakkavad kuuluma üksnes fännide ja võistluste äriarengu jaoks huvipakkuvad frantsiisid, ehk tugevad ning materiaalselt kindlustatud meeskonnad. Muuseas, kui jätkata jalgpalli brändide teemal, siis pole välistatud, et Texasesse tuleb oma Boca Juniors ja Marylandi Corinthians. Sel viisil tekib enneolematu kokteil Euroopa ja Lõuna-Ameerika klubidest, mis on kohalike meeskondade poolt vürtsitatud. Planeeritakse, et esimesest mängude etapist võtab osa 16 kollektiivi.

Milles siis seisneb selliste vastasseisude peamine mõte (lisaks muudatustele reeglite osas, millest me räägime pisut hiljem)? Turunduslik nipp seisneb selles, et meeskonnad jagatakse kaheks konverentsiks geograafilisel põhimõttel, nagu seda tehakse NHLis ja NBAs. Ning ajaloolist Ida ja Lääne vastandumist pole keegi tühistanud. Seda esiteks. Teiseks, uue projekti loojad pöörasid tähelepanu asjaolule, et 20-tuhandelised areenid seisavad tühjana, kui nende korvpalluritest või hokimängijatest peremehed suunduvad külalismängule teise linna. Nendel päevadel peab areeni täisväärtuslikuks omanikuks saama saalijalgpalli klubi, kes ongi määratud harjumuspärase korraliku pealtvaatajate kvoorumi kokku koguma. Suurepärane sissetuleku allikas, kas pole? Nende samade tulude ümberjagamine tõenäoliselt takistabki täna faktiliselt PFL käivitamist. Arvatavasti lihvitakse viimaseid nüansse ja kooskõlastatakse detaile, kuivõrd selline ilus idee ei saa otsa saada riigis, kus on enam kui praktiline suhtumine ellu tervikuna, iseäranis ka sporti. Siit ka uuenduslikud muudatused reeglites, millest me räägime järgmises loos.

Valeri Tšumatšenko

Baltic Futsal Marketingi pressijuht