Aleksandr Dmitrijev: hakkame end meistrite lainele häälestama!

Selle looga avab Baltic Futsal Marketing artiklite seeria Baltic Futsal League’i meeskondade valmistumisest uueks hooajaks, mis kujuneb aja ja sündmuste hulga poolest võrdlemisi tihedaks.

Narva Unitedi president Aleksandr Dmitrijev rääkis meeskonna ettevalmistusest lahinguteks kahel rindel, muudatustest klubi infrastruktuuris, kindlatest konkurentidest Eesti meistrivõistlustel ja andis hinnangu BFL-i laienemise ideele.

Eestis kulgeb hooaegadevaheline periood rahulikult kõigil, välja arvatud UEFA meistrite liigas osalejatel. Meie peamised muudatused aga puudutavad infrastruktuuri: juba on mängusaali paigaldatud uus parkett ja kantakse peale märgistusi. Ootame kõikide tööde lõpetamist septembri keskpaigaks. Treeningutega alustame pärast seda, kui kõik on valmis. Septembri lõpuks peab valmis olema ka Narva esimene kaasaegse katte ja valgustusega avatud saalijalgpalliväljak, millel saab treenida igal ajal.

Kas meeskonnale on hooajaks juba mingeid eesmärke püstitatud?

Arvatavasti ootab meid ees väga keeruline aasta. Piir Euroopa Liidu ja Venemaa vahel on kinni ning meie eest võistlevad kuus mängijat Kingissepast. On tõenäoline, et sel aastal tuleb meil ilma nendeta hakkama saada. Peale selle ei saa meie treener Mihhail Romanov oma kohalolekuga meeskonda toetada. Kõik see sunnib hooaja eesmärkides korrektuure tegema: tuleb otsida uusi mängijaid ja töötada koosseisuga praegustes tingimustes. Seetõttu alustame tööd noorte mängijatega, kes saavad võimaluse saada rohkem mängupraktikat, ja eesmärke saame püstitada juba tulemustest lähtudes.

Möödunud hooaega Eestis ei mängitud lõpuni. Kas see jätab mingi jälje ka uuetele meistrivõistlustele?

Kahtlemata. Vähemalt kolm meeskonda, kes lõpetasid eelmise hooaja poolfinaalis, hakkavad end hoopis teisiti häälestama Viimsi klubile, kes tunnistati lõpetamata meistrivõistluste meistriks. Omalt poolt võime kindlalt väita, et meie jaoks muutub Viimsi lihtsalt kindlast konkurendist väga kindlaks konkurendiks. Koosseisuprobleemide tõttu on meil väga keeruline nendega konkureerida, kuid me jätkame võitlust!

Kas Narva Unitedil on veel mingeid kindlaid konkurente peale Viimsi? Baltic Futsal League’i esimesel hooajal käsitlesime teie mängu Tallinna Cosmosega Eesti derbina, kuid kas see vastasseis on olemas sisemeistrivõistlustel?

Nii on kujunenud, et oleme kolm aastat järjest mänginud karikafinaalis Cosmosega, seega võib öelda, et meie vastasseis on muutunud viimastel aastatel mingil määral Eesti saalijalgpallis klassikaks. Ent samuti on meil alati kõige fundamentaalsemad mängud olnud naabrite vastu Sillamäelt. Võib öelda, et tegemist on meie regiooni derbiga, need mängud eristuvad alati oma ettearvamatuse poolest.

Mis puudutab mängu Baltic Futsal League’i raames, siis oli see peamiseks proovikiviks enne meie silmast silma kohtumist Eesti meistrivõistluste otsustavas etapis. BFML-is me kaotasime neile, kuid tegime sellest omad järeldused ja see aitas meid meistrivõistluste mängus – viik silmast silma kohtumisel, kui püsisime mängus, jäädes neli minutit enne lõppu kahe palli võrra maha. Lõppkokkuvõttes tõi see punkt meile koha meistrivõistluste kolmikus ja pronksmedalid.

Millise riigi meeskonnaga sooviksite võistelda Baltic Futsal League’i tõenäolise laienemise kontekstis?

Meie jaoks on üleüldiselt huvitav mängida mistahes meeskondadega teistest riikidest – tegemist on teise kultuuriga, reisiga, seiklusega, mis jääb alatiseks meelde. Kui aga teisest riigist pärit meeskonda Narvas vastu võtame, on see alati tõeliseks fännimagnetiks, rahvusvaheline mäng on sündmus. Seetõttu ootame väga Balti Futsal League’i hooaja algust!