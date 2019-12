Paul Pogba agent lajatas: Manchester United on probleem, nad rikuks isegi Maradona karjääri

Pogba'd, keda on käimasoleval hooajal vaevanud vigastused, on pikalt seostatud Unitedist lahkumisega. Nüüd valas õli tulle maailmameistri agent Mino Raiola.

"Pogba probleem on see, et ta on Manchester Unitedis," rääkis Raiola Itaalia väljaandele La Repubblica. "See klubi on reaalsusest kaugel ning neil ei ole kindlat projekti."

"Ma ei viiks ühtegi oma mängijat enam sinna. Manchester United suudaks rikkuda isegi (Diego) Maradona, Pele või (Paolo) Maldini karjääri," lajatas agent. "Paul vajab enda ümber meeskonda, just nii, nagu tal oli Torino Juventuses."

Alles eile kommenteeris Raiola ka Sky Sportsile Pogba olukorda, aga seda veidi teise nurga alt. "Paul on alati Manchester Unitedit austanud, täpselt nii nagu klubi on ka teda austanud. Pogbal on vigastusega veidi probleeme olnud, aga tema eesmärk on alati Unitedi eest maksimum anda."

Kas Pogba'd võib ühe aasta pärast jätkuvalt Unitedi särgis näha? "Võib küll, aga loodetavasti võitleb Unitedi siis Premier League'i tiitli ja Meistrite Liiga nimel. Ma ei ole Unitedi fänn, aga mul on kindlad huvid. Nii kaua, kuni Paul seal mängib, tahab ta klubiga tiitleid võita."