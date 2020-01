KUULA | "Futboliit": uskumatu fakt Manchester Unitedi ja Liverpooli ründeliinide kohta. Kes on Flora salapärane "top man"?

Väikese pausi järel on taas stuudios ka FC Flora abitreener Joel Indermitte ning tema abiga vaadatakse pisut tagasi Flora äsjastele kontrollmängudele Šveitsis ning Erik Sorga lahkumisele. Kes ikkagi on see salapärane "top man", mille edetabel Flora riietusruumis tahvli peal on?

Välismaa rubriigis vaadeldakse esmalt Premier League'i jaanuarikuist üleminekuakent ning Tottenhami ja Liverpooli nädalavahetusel toimunud suurkohtumist. Millise pöörasena tunduva fakti pealt minnakse aga pühapäevasele suurmatšile Liverpooli ja Manchester Unitedi vahel?

Saate viimases osas puudutatakse FC Barcelona värsket treenerivahetust. Kas Quique Setien on õige mees sellele kohale?

Saatejuhid on Raul Ojassaar ja Joel Indermitte.

Head kuulamist!