KUULA | „Futboliit“: Premier League’i tiitliheitluses kaardid taas ümber mängitud. Mis toimub teistes suurliigades?

Mis on lahti Liverpooliga, et nad juba kolm mängu järjest võiduta on püsinud? Kas Inglismaa meistritiitel jääb Liverpooli või reisib hoopis Manchesteri või mõnda kolmandasse linna? Kui kaugel on vallandamisest Frank Lampard?

Vahelduseks põigatakse põhjalikumalt ka Hispaania, Itaalia ja Saksamaa liigadesse, kus mõnel pool on tiitliheitlus igavam, teisel pool jällegi põnevam. Millisele uskumatule rekordile on lähedal Saksamaa suurjõud Schalke 04 ning mitu tundi järjest on suutnud Getafe vastu oma värava puutumatuna hoida Atletico Madrid?

Saatejuhid on Raul Ojassaar ja Joel Indermitte, külalisena on stuudios Liverpooli fänn Jürgen Leesmann.

Head kuulamist!

