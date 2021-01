KUULA | "Futboliit": Premier League'i power rankings. Kes jääb Meistrite liiga kohtadelt välja?

Delfi Sport RUS 3

Bruno Fernandes Foto: AP/Scanipix

Seekordne "Futboliit" on väga suures osas pühendatud Premier League'ile ning sel puhul, et pool hooaega on nüüdseks mängitud, pandi kokku liiga power rankings. Millised meeskonnad jõuavad kõige tõenäolisemalt esinelikusse, kes tuleb meistriks ning kes jääb eurokohtadelt välja?