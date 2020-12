KUULA | „Futboliit“: põhjalikult Premier League’ist. Mis on lahti Arsenaliga ning kas tiitliheitlusesse on tõesti jäänud vaid kaks tiimi?

Saatejuhid Raul Ojassaar ja Joel Indermitte arutlevad kõigi oluliste Inglismaa kõrgliiga teemade üle ning jagavad suuremad tiimid kolme kategooriasse: lati ületajad, lati väristajad ja lati maha ajajad.

Mis on lahti Arsenaliga ning kuidas hinnata Manchester Unitedi senist hooaega? Kas Chelseast ja Manchester Cityst on veel tiitlinõudlejaid või on tiitlisoosikute ring kahanenud vaid kahe tiimi peale?

Head kuulamist!