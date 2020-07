KUULA | "Futboliit": Manchester Unitedi eri. Kas Solskjaer loob uueks hooajaks tiitlipretendenti?

Saatejuhtidel Raul Ojassaarel ja Joel Indermittel on külas Unitedi fänn Markus Holst, kellega koos arutatakse nii viimaseid arenguid Premier League'is kui Meistrite liigas, aga peamiselt käib jutt Manchester Unitedi ümber - mis on nende praeguse edu põhjus, mida tuleks üleminekuaknas ette võtta ning kuhu võib meeskond järgmisel hooajal välja jõuda?

NB! Teist nädalat järjest on tehnilise viperuse tõttu saate lõpust paarkümmend sekundit kaduma läinud. Palume vabandust!

OlyBeti kuulajamängu küsimus puudutab seekord Premier League'i mängu ja selle leiab alates 53:10! Vastata saab OlyBet Estonia Facebooki leheküljel ning kõigile õigesti vastajatele annab OlyBet omalt poolt 10 eurot tasuta panustamisraha.

Head kuulamist!