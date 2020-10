KUULA | "Futboliit": Madridi Reali suur murekoht. Premier League'i tiitlisoosik number üks on...

Kas Flora võit Paide üle otsustas Premium liga tiitliheitluse lõplikult? Kas Manchester City saab lõpuks Premier League’is jalad alla ning kas Arsenali vahepealne tõus Mikel Arteta käe all oli vaid meelepete? Kas Liverpool võidab jälle tiitli, sest sel aastal ei ole lihtsalt keegi teine vastaval tasemel?

Meistrite liigas ei suutnud Madridi Real endiselt võitu kirja saada, kuid kas see tähendab ka seda, et neil oleks keeruline grupist edasi pääseda? Milline suur võistkond on kahe vooru järel suurimas hädas ning mida arvata Barcelona võidust Juventuse ning Manchester Unitedi võidust RB Leipzigi üle?

Saatejuhid on Raul Ojassaar ja Joel Indermitte.

OlyBeti kuulajamäng puudutab seekord pühapäeval toimuvat kohtumist Manchester Unitedi ja Arsenali vahel. Kuula seda saates alates 43:55!