KUULA | "Futboliit": Leipzigi võit võib Meistrite liigas tekitada omapärase olukorra. Kas Barcelonal on üldse täna Bayerni vastu šanssi?

Leipzigi edasipääs tähendab Meistrite liiga poolfinaalidele ühtlasi tõenäoliselt ka üht omapärast saatust.

Saatejuhtidel Raul Ojassaarel ja Joel Indermittel on seekord Skype'i vahendusel külas suur Barcelona fänn Herol Riiberg, kes ootab ja loodab täna õhtul Müncheni Bayerni vastu oma lemmikute võitu, kuid möönab, et Bayernil on väga head võimalused edasi minna.

OlyBeti kuulajamängu küsimuse leiab seekord saatest alates 22:50 ning see puudutabki tänaõhtust Bayerni ja Barcelona kohtumist.

Head kuulamist!

"Futboliidi" Meistrite liiga power rankings:

1. Müncheni Bayern ↔

2. Manchester City ↔

3. Pariisi Saint-Germain ↔

4. RB Leipzig ↑2

5. FC Barcelona ↔

6. Lyon ↑1