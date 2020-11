KUULA | „Futboliit“: kas Eestil on Põhja-Makedoonia vastu võidukohustus? Mida näitas meile kaotus Itaaliale?

Mis tõi FC Florale teise järjestikuse tiitli ning kes langeb Eesti kõrgliigast uueks hooajaks välja? Mida arvata Eesti jalgpallikoondise kolmapäevasest 0:4 kaotusest Itaaliale ning mida on meil vaja eelseisvates mängudes Põhja-Makedoonia ja Gruusia vastu, et Rahvuste liiga alagrupi viimast kohta vältida? Kas Premier League’is on Ole Gunnar Solskjaeri tund hoolimata võidust Evertoni üle tulemas ning mis on lahti Arsenaliga?

Saatejuhid on Raul Ojassaar ja Joel Indermitte.

OlyBeti kuulajamäng puudutab seekord pühapäevast kohtumist Põhja-Makedoonia ja Eesti vahel. Küsimus on lihtne: mitu väravat mängus lüüakse? Postita oma pakkumine OlyBet Estonia Facebooki lehele viimase "Futboliidi" postituse alla ning kõikidele õigesti vastanutele annab OlyBet omalt poolt 20 eurot tasuta panustamisraha. Kuulajamängus osalemiseks tuleb lisaks samale mängule teha OlyBetis vähemalt viie euro suurune panus.