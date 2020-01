Guardiola üllatav avaldus: meie parim penaltilööja on väravavaht

City on käimasoleval hooajal olnud hädas penaltite realiseerimisega, kui penaltipunktilt on viimasel ajal eksinud ründajatest nii Gabriel Jesus kui Raheem Sterling. Jesus luhtas penalti alles teisipäevases õhtuses kohtumises Sheffield Unitedi vastu.

Olukorda kommenteeris pärast eilset matši ka City loots Guardiola. "Ederson (City väravavaht - K.R.) on meie parim," rääkis hispaanlane. "Uskuge mind, ta on City parim penaltilööja. Ederson on nii rahulik ja ta suudab neid lüüa."

Guardiola tunnistas, et probleem on olemas. "Pean mõtlema sellele. Annan alati mängijatele võimaluse (otsustada), aga võib-olla pean ise paika panema, kes lööb. Gabriel, Sergio (Agüero) ja Raheem on kõik penaltipunktil eksinud."

"Meistrite Liiga play-off mänge silmas pidades on see väga oluline, sest just sellised detailid võivad otsustavaks saada. Peame selle üle mõtlema ning pean otsustama, kes hakkab penalteid lööma."