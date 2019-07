Võimas! Floraga kohtumisele reisib ligi 1500 tulihingelist Frankfurdi fänni

Frankfurt Eintrachti jaoks on neljapäevase mängu näol tegemist hooaja avamänguga, sest Saksamaa karikavõistluste mäng Mannheimiga peetakse 11. augustil ning Bundesliga hooaeg avatakse 18. augustil kodumänguga Hoffenheimi vastu. See tähendab, et UEFA Euroopa liiga teise eelringi avakohtumisena peetav mäng Tallinnas saab olema klubi ja fännide jaoks kauaoodatud avalöögiks peale mais lõppenud edukat euro- ja liigahooaega, vahendab Flora koduleht.

Teada on, et neljapäevasele mängule A. Le Coq Arenal on reisimas ligi 1500 Frankfurdi fänni, kelle kogunemispunktiks saab mängupäeval olema Raekoja plats. Kui päeval ilmselt soojendatakse end õhtuseks mänguks ja tutvutakse linnaga, siis umbes kell 18 algab Raekoja platsilt Frankfurdi Eintrachti fännide rongkäik A. Le Coq Arenale.

Tegemist on kogu Euroopas ja Saksamaal hinnatud fännidega, kes oma kirgliku toetamise, valjukate laulude ja silmapaistvate tifodega paljudele hästi meelde jäänud.

UEFA on määranud neljapäevasele mängule lisaks tavapärasele UEFA mängudelegaadile ka eraldi turvaohvitseri, inglase Bryan Drew. Turvaohvitseri ülesandeks on jälgida kogu mängu ohtutust, sh korraldajaklubi ja politsei vahelist suhtlust ja koostööd, fännide teekonda staadionile jpm.