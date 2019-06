Kuigi Van Dijk on mänginud terve tänavuse hooaja Liverpooli edus põhirolli, peab ta jätkuvalt maailma parimaks Barcelona ründetähte.

"Ma arvan, et Messi on maailma parim jalgpallur, sõltumata sellest, kas ta on finaalis või mitte. Temale peaks kuuluma Ballon d'Or. Seega mina selle võitmisele ei mõtle," sõnas hollandlane Goal.com`ile.