VIDEO | Serie A dramaatiline lõpplahendus: Meistrite Liigasse jõudis üllatusmeeskond, AC Milani kurb seeria jätkub

Inter läks teise poolaja alguses juhtima Balde Keita väravast, kuid 76. minutil viigistas Empoli seisu. Milan oli selleks ajaks 3:2 juhtimas, mis tähendas taas, et edu on parasjagu AC Milani käes. 81. minutil pääses aga löögile Interi keskväljamees Radja Nainggolan, kes tõi Interile 2:1 võiduvärava ja kindlustas Interile viimasena edasipääsu Meistrite Liigasse. Kusjuures 92. minutil oli Empolil taas võimalus viigistada, Interi päästis halvimast väravavaht Samir Handanovici suurepärane tõrje.

Kuigi AC Milan sai lõpuks 3:2 võidu ja ka AS Roma oli 2:1 parem Parmast, pidid nad Meistrite Liigast kõrvale jääma. Atalanta ja Inter lõpetasid võrdselt 69 punkti peal, AC Milan jäi maha ühe ja Roma kolme silmaga. Ühtlasi jätkub sellega AC Milani kurb seeria. Nimelt pole kunagine Euroopa valitseja jõudnud kuninglikku eurosarja juba aastast 2014.

