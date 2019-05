VIDEO | Meeleheitel Liverpooli fännid asusid ilutulestikuga Lionel Messi ööund segama

Nimelt kogunesid läinud ööl osad neist FC Barcelona ööbimispaika ehk Liverpoolis asuva Hiltoni hotelli juurde ning asusid taevasse ilutulestikku laskma.

Kell neli öösel toimunud ilutulestik võeti loomulikult ka filmilindile. Sealt on omakorda kuulda, et tegemist on äratusega Hr Messile ehk Barcelona tähtründajale Lionel Messile.

Hiljem pidi olukorda selgitama ka kohalik politsei, kelle sõnul oli selline teguviis seadustega vastuolus. Nimelt on alates 23.00 kuni 7.00 kehtestatud öörahu ja selle aja jooksul on ilutulestiku taevasse laskmine rangelt keelatud.

„Saame kinnitada, et meile saabus kaebus pärast kella nelja öösel,“ kinnitas Mereyside'i politseijaoskonna pressiesindaja. „Avalikus ruumis ei tohi loata ilutulestikku kasutada. Lisaks ei tohi seda teha öörahu ajal.“