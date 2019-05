VIDEO | Liverpooli võiduvärava eeltöö tegi ära 14-aastane poiss

Sakslane mõistis, et koduplatsil on võimalik seda kuidagi ära kasutada ning andis klubi sees edasi sõnumi: kui pall väljakult välja läheb ning Liverpoolile jääb, tuleb pallipoistel pall võimalikult ruttu omadele toimetada, kirjutab Independent.

Teisipäeva hommikul andiski Carl Lancaster, mees, kelle üks ülesandeid on klubis pallipoiste tegevuse koordineerimine, poistele sõnumi edasi ning see tasus lõpuks tohutult ära.

Liverpooli neljanda värava kordusi vaadates on näha, kuidas 14-aastane Oakley Cannonier viskab palli Trent Alexander-Arnoldi juurde sisuliselt kohe pärast seda, kui eelnevalt on pall otsajoone ületanud. Pallipoisist kõigest kuus aastat vanem äärekaitsja paneb palli nurgalipu juurde paika, teeb siis paar sammu eemale, ent märkab seejärel, kuidas Barcelona mängijad totaalset hajevil on. Terav ja ootamatu sööt leiabki väravaesisel üles Divock Origi, kelle tabamus Liverpooli finaali saadab.

Cannonier treenib sealjuures aeg-ajalt endast kaks aastat vanemate noortega ning loodab ühel päeval samuti kõrgele jõuda - ent isegi kui temast tippmängijat ei saa, saab ta elu lõpuni rääkida sellest, kuidas tema kiire tegutsemine aitas Liverpoolil teha Meistrite liiga ajaloo ühe vägevamatest tagasitulekutest.