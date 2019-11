VIDEO | Ebaõnnestunud käärlöögi tagajärjel teadvuse kaotanud mängija viidi Euroopa liiga platsilt haiglasse

Bajric langes 78. minutil Wolverhamptoni ründaja Raul Jimenezi ebaõnnestunud käärlöögi ohvriks. Ta langes teadvusetuna murule pikali. Esimesed elutähtsad liigutused tegi Bratislava väravavaht, kes päästis Bajrici keele alla neelamisest.

Meedikud tõstsid Bajrici kanderaamile ning mängija viidi otse haiglasse.

Slovani peatreener Jan Kozak teatas, et Bajric jääb edasisteks uuringuteks Wolverhamptonisse, teised meeskonnakaaslased reisisid peale mängu koju.

"See näeb hetkel päris tõsine välja. Ta ei tule meiega koju. Ta jääb siia, haiglasse. Tal on peapõrutus, aga ta on teadvusel. Rohkem infot meil pole," ütles Kozak.