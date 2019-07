VIDEO | Brutaalne viga Meistrite liiga mängust: Leedu vutikoondislase jalaluu murti pooleks

Tõtt-öelda oli kaotus napp vaid skoori vaadates: eilses mängus läksid punatähed juba esimese pooltunniga 2:0 juhtima ning Suduva suutis alles kuuendal üleminutil ühe värava tagasi lüüa.

Kaotusest veel valusam oli Suduva jaoks aga see, mis juhtus nende kaitsja Vaidas Slavickasega. Kohtumise 60. minutil sõitis vastaste pallur Marko Gobeljić Slavickasele ülimalt jõhkralt jalgadesse, mistõttu sai Slavickas nii sääre- kui pindluu lahtise murru. Leedulane viidi väljakult otse haiglasse, kus talle tehti/tehakse Leedu Delfi teatel täna operatsioon.

Gobeljić sai oma toorutsemise eest punase kaardi ning Suduva sai seejärel arvulises ülekaalus mängida, kuid ei suutnud meeste enda sõnul enam korralikult mängule keskenduda. "Tema trauma mõjutas meid psühholoogiliselt tohutult palju. Kui oled nii lähedal ja näed, kuidas sõbra jalg sedasi murdub... Sellest on raske isegi rääkida. Soovin talle jõudu ning ta teab, et kogu meeskond on temaga," sõnas meeskonna kapten Algis Jankauskas.

Jankauskase sõnul ei usu ta, et Gobeljić vigastas Slavickast sihilikult - väidetavalt oli serblane hiljem Suduva riietusruumi tulnud suisa pisarates ning palus kogu meeskonnalt südamest vabandust.

Suduva jätkab euroteekonda Euroopa liiga teises eelringis, kus nad lähevad vastamisi San Marino meistri Tre Pennega.

33-aastane Slavickas on Leedu koondise eest mänginud 16 kohtumist.